Mikel Arteta schäumt nach umstrittenem Platzverweis gegen Declan Rice vor Wut

Rice hinderte Gegenspieler Joel Veltman in der 49. Minute des Premier-League-Spiels an der schnellen Ausführung eines Freistoßes, indem er den Ball minimal touchierte. Der Niederländer erwischte die Kugeld dadurch nicht, zog voll durch und traf stattdessen den Arsenal-Spieler. Dafür sah Rice seine zweite Gelbe Karte und flog vom Platz.

"Wenn so etwas während des gesamten Spiels immer wieder vorkommt, ist es in Ordnung, aber das war nicht der Fall. Es ist die Inkonsequenz", beschwerte sich Arteta nach der Partie bei TNT Sports.

Auf die Frage, ob er eine Erklärung von Schiedsrichter Chris Kavanagh für die Entscheidung erhalten habe, antwortete er: "Nein, wie immer. Keine Erklärung, wie immer."

Was Artrtea zusätzlich in Rage brachte: Zuvor hatte Brightons João Pedro den Ball an der Seitenlinie weggetreten, war aber ohne Strafe davongekommen. "Ich war überrascht", so Arteta. "In der ersten Halbzeit, als die Gegner das taten, wurden sie nicht verwarnt."

Etwas anders sah es Brightons Trainer Fabian Hürzeler. Er sprach bei der Rice-Aktion von einer "klaren Roten Karte" und führte aus: "Er schießt den Ball weg. Wenn man das bei Arsenal anders sieht, dann haben wir hier eben zwei Meinungen." Die Aktionen von Rice und Pedro könne und dürfe man allerdings nicht vergleichen, sagte der ehemalige Coach des FC St. Pauli.