"Es betrifft aller Spieler": Mega-Ausverkauf? Der FC Everton hat die längste Streichliste der Welt!

Premier League: Mehrere Investoren verzichteten auf Kauf des FC Everton

Zu allem Überfluss scheiterten in den vergangenen Monaten - dem Vernehmen nach ebenfalls wegen der enormen Verbindlichkeiten - verschiedene Versuche, den Traditionsklub an Investoren zu verkaufen. Sowohl die Familie um US-Investor Dan Friedkin, gleichzeitig Besitzer der AS Rom, als auch die Investmentgesellschaft 777 Partners, die in den letzten Jahren einige Klubs in ihr Portfolio aufgenommen hat (u.a. Hertha BSC, FC Genua, FC Sevilla), verzichteten nach eingehenden Blicken in die Bücher dankend.

Die Suppe auslöffeln müssen nun Sean Dyche und seine Spieler - also die, die noch da sein werden nach dem Ausverkauf.

"Um die Lohnkosten auf der Spielerseite zu senken, haben wir ziemlich gute Arbeit geleistet", sagte Dyche zwar, ergänzte aber: "Das hier war einst ein Käuferverein und ist es jetzt nicht mehr".

Nun gehe es darum, "die Entwicklung zu beobachten und ein Paket zu schnüren, das zum Verein passt, was eine schwierige Aufgabe sein kann", sagte Dyche, der weiter auf eine Übernahme hofft. Sonst droht dem Klub des englischen Nationalkeepers Jordan Pickford, der am ersten Spieltag am Samstag Brighton um den deutschen Trainer Fabian Hürzeler empfängt, in den nächsten Wochen der totale Ausverkauf.