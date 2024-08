"Ein lustiger Mann": Erling Haaland stichelt gegen Marc Cucurella

So wirklich zitterte der Norweger dann aber doch nicht. Haaland brachte Manchester an der Stamford Bridge in der 18. Minute in Führung, Cucurella konnte den Treffer nicht verhindern.

Als Cucurella in der 80. Minute mit einem Krampf auf dem Boden lag, spazierte Haaland vorbei und warf dem 26-Jährigen einen leicht spöttischen Blick zu.