Transfer bestätigt: Moussa Diaby hat einen neuen Klub

Rechtsaußen Diaby hatte in der abgelaufenen Saison mit zehn Toren und neun Vorlagen in 54 Spielen mitgeholfen, Villa in die Champions League zu führen.

Der Klub aus Birmingham hat den Transfer seines einstigen Rekordeinkaufs bestätigt. Diaby soll in der Wüste bis 2029 unterschrieben haben und mehr als 20 Millionen Euro pro Saison verdienen.