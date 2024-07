Ex-Bayern-Kandidat vor Wechsel von Everton zu Aston Villa - HSV kassiert beim Megadeal mit

Amadou Onana vom FC Everton steht angeblich kurz vor einem Wechsel zum Liga-Konkurrenten Aston Villa. Das berichtet The Athletic. Villa lässt sich den 22-jährigen Belgier demnach rund 60 Millionen Euro kosten und schlägt im Rennen um seine Unterschrift die ebenfalls interessierten Chelsea und Arsenal. Auch der FC Bayern München wurde in der Vergangenheit schon mit Onana in Verbindung gebracht.