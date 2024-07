Rassismus bei der Copa América: Enzo Fernández entschuldigt sich persönlich bei Teamkollegen beim FC Chelsea

Der FC Chelsea hatte im Anschluss ein Disziplinarverfahren gegen Fernández eingeleitet. Nach der Entschuldigung sieht der Verein die Angelegenheit nun allerdings als abgeschlossen. Die Untersuchung des Vorfalls durch die FIFA ist noch im Gange.

Darüber hinaus verpflichtete sich Fernández, einer Anti-Diskriminierungs-Organisation eine beträchtliche Spende zukommen zu lassen. Der FC Chelsea hat zudem die Absicht bekundet, besagte Spende über seine Stiftung zu verdoppeln und damit das Engagement im Kampf gegen Rassismus zu stärken.

Fernandéz absolvierte am Montag im Rahmen der Saisonvorbereitungstournee in den USA seine erste Trainingseinheit mit den Blues und könnte am Mittwochabend im Spiel gegen Club America in Atlanta zum Einsatz kommen. Die Spiele gegen Manchester City und Real Madrid folgen in Columbus bzw. Charlotte.