Manchester United kauft Joshua Zirkzee ohne Klausel: FC Bayern bekommt trotzdem 50 Prozent der Ablöse

Ein Wechsel von Zirkzee, der den deutschen Rekordmeister 2022 für eine Ablöse von 8,5 Millionen Euro in Richtung Serie A verließ, bedeutet auch einen dicken Geldregen für die Bayern. Schließlich besitzt der FCB eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent der Ablösesumme, erhält somit knapp über 20 Millionen Euro.

Zirkzees Vertrag in Bologna ist noch bis 2027 datiert. In der vergangenen Spielzeit erzielte er in 37 Spielen zwölf Tore und sieben Assists und war somit mitverantwortlich für die erste Champions-League-Qualifikation in der Geschichte der Norditaliener.