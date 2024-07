Erling Haaland reagiert bissig auf Kritik nach Tippfehler bei Instagram

Auf dem Weg nach Orlando während Citys Vorbereitungstour durch die USA postete Haaland bei Instagram ein Foto von sich und Teamkollege Jack Grealish.

Dazu schrieb der Norweger leicht falsch: "Ornaldo next." Daraufhin wiesen ihn einige User auf den Tippfehler hin - was Haaland zu einer deutlichen Reaktion veranlasste.

"In dieser perfekten Welt von heute darf man nicht einmal etwas falsch schreiben", schrieb der frühere BVB-Star bei Instagram. "Sorry an all die perfekten Brüder und Schwestern da draußen."

Haaland und Co. treffen in Orlando am Dienstag in einem Testspiel auf den FC Barcelona. Wenige Tage später testet City dann noch gegen den FC Chelsea, eine Woche danach steht mit dem Community Shield gegen Stadtrivale Manchester United der Pflichtspielauftakt an.

Die neue Premier-League-Saison beginnt für den englischen Meister dann am 18. August mit dem Auswärtsspiel bei Chelsea.