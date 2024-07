"Haben einen Schlussstrich gezogen": Erik ten Hag bestätigt Wende bei Jadon Sancho

"Wir haben einen Schlussstrich gezogen", sagte ten Hag laut Manchester Evening News am Dienstag auf Sancho angesprochen: "Manchester United braucht gute Spieler und Jadon ist ein guter Spieler. Wir haben diesen Schlussstrich gezogen und machen weiter."

Ten Hag bestätigte damit Berichte über eine Aussprache zwischen Coach und Spieler. Dabei schien das Tischtuch nach teilweise heftigen gegenseitigen Vorwürfen endgültig zerschnitten.

In der Rückrunde der vergangenen Saison wurde Sancho aufgrund des Zoffs und der anschließenden Suspendierung an Borussia Dortmund verliehen. Zuletzt galt es als sicher, dass Manchester den 24-Jährigen in diesem Sommer verkaufen wird.

Juventus Turin wurde immer wieder als möglicher Abnehmer genannt. Auch der BVB hätte den Spieler gerne gehalten, wollte die geforderte Ablöse von 40 Millionen Euro aber nicht bezahlen.