Manchester United unter Sir Jim Ratcliffe: Die Fans auf seine Seite bringen

Ratcliffe war für viele Fans die erste Wahl als nächster Investor, als im Sommer 2022 der Dissens mit der Glazer-Familie schlimmer wurde. Theoretisch sollte es ihm nicht schwerfallen, die Fans zu überzeugen. Der Milliardär wuchs in einer Sozialsiedlung im Norden Manchesters auf, nur eine Meile von dem Ort entfernt, an dem United ursprünglich als Newton Heath LYR Football Club gegründet wurde. 1999 besuchte er das Champions-League-Finale in Barcelona und bezeichnete es als seine "außergewöhnlichste Fußballerinnerung".

Viele Fans begannen jedoch, sich gegen Ratcliffe zu wenden, als sich herausstellte, dass er nur an einer Teilbeteiligung interessiert war und einen Deal abschloss, der dazu führte, dass die Glazers an Bord blieben - im Gegensatz zum Angebot des konkurrierenden Bieters Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, der den Verein komplett kaufen wollte.

Ratcliffe wollte zuerst 69 Prozent, dann 50 und landete schließlich bei 25. Seine positiven Äußerungen über die Glazers, in denen er sie als "charmant" und "sehr nett" bezeichnete, haben sein Ansehen bei vielen Anhängern weiter geschädigt.

Es liegt nun an ihm, dies zu korrigieren. In Frankreich ist Ratcliffe dafür bekannt, dass er sich mit den Nizza-Anhängern austauscht. Es dürfte nicht schwer sein, die Leute wieder ins Boot zu holen, wenn er sich in der Öffentlichkeit zeigt, regelmäßig Spiele besucht und mit dem Fanbeirat und anderen Fangruppen spricht.