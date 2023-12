Liverpools Trainer Jürgen Klopp bestätigt schwere Verletzung von Joel Matip: "Es ist das Kreuzband"

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat am Mittwoch nach dem 2:0-Sieg gegen Sheffield United bestätigt, dass sich Abwehrspieler Joel Matip beim 4:3-Erfolg gegen Fulham am Sonntag das Kreuzband gerissen hat.

Klopp sagte den Journalisten: "Es ist das Kreuzband. Gerissen. Das ist leider das, was ich von Anfang an vermutet hatte. Es sah nun mal sofort so aus. Sehr unglücklich, aber so ist es."

Die Reds können diese schlechte Nachricht nicht gebrauchen, denn auch Alexis Mac Allister musste gegen Sheffield vorzeitig verletzt runter. Außerdem musste Klopp in dieser Saison auch schon länger auf Alisson, Diogo Jota, Thiago Alcantara, Stefan Bajcetic und Andy Robertson verzichten.

Für Matip dürfte es mit einem Comeback in dieser Saison eng werden. Ob der Deutsch-Kameruner überhaupt noch einmal für die Reds aufläuft, ist die Frage, denn sein Vertrag an der Anfield Road läuft im Sommer 2024 aus. Matip spielt in seiner achten Saison für Liverpool.