Manchester United: "Theater des Nichts!" Gary Neville rechnet mit den Red Devils ab

Manchester United ist am Mittwoch im Carabao-Cup-Achtelfinale mit 0:3 gegen Newcastle United unter die Räder gekommen. Anschließend platzte Klub-Legende Gary Neville der Kragen.

"Wir haben gesehen, wie sich das Theater der Träume in ein Theater des Nichts verwandelt hat", schrieb Neville auf X: "Jeder einzelne United-Fan war fix und fertig, die Leistungen der Spieler waren miserabel. Ich habe genug davon."

Die Demütigung im Old Trafford, auch Theatre of Dreams genannt, war ein weiterer Tiefpunkt für den ruhmreichen Verein, der erst am Sonntag an gleicher Stelle in der Premier League mit 0:3 gegen Manchester City untergegangen war.

In der Liga belegen die von Erik ten Hag trainierten Red Devils Platz acht, in der Champions League droht nach zwei Pleiten aus den ersten drei Spielen das Aus - und jetzt auch noch der Knockout im Carabao Cup.

"In den vergangenen vier Tagen haben wir gesehen, wohin es führt, wenn man über ein Jahrzehnt lang schlechte Entscheidungen trifft", attackierte Neville, von 1992 bis 2011 für United aktiv, die Klubführung.

© getty

Manchester United: Neville fordert "totalen Führungswechsel"

Man habe ein Vermögen vergeudet, schrieb der 48-Jährige: "Unser Ruf in England und in Europa ist zerstört. Die Infrastruktur liegt weit unter den Standards, und wir alle können einen totalen Führungswechsel kaum erwarten."

Am Samstag geht es für Manchester mit der Partie beim FC Fulham weiter. Aktuell weisen die Red Devils schon acht Punkte Rückstand zu den Champions-League-Rängen auf.