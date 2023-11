Heute geht es in der Premier League zwischen dem FC Chelsea und Manchester City rund. Ihr wollt auf dem aktuellen Stand bleiben? Wir tickern die Partie hier live!

Kann Manchester City an der Stamford Bridge seiner Favoritenrolle gerecht werden? Hier im Liveticker werdet Ihr es erfahren.

FC Chelsea - Manchester City Tore Aufstellung Chelsea Sanchez - James, Disasi, Thiago Silva, Cucurellaa - Caicedo, E. Fernandez - Palmer, Gallagher, Sterling - Jackson Aufstellung ManCity Ederson - Walker, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol - Rodrigo, Bernardo Silva - Foden, Alvarez, Doku - Haaland Gelbe Karten -

FC Chelsea vs. Manchester City: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Pep Guardiola blickt mit einem Aufe aber schon auf die Begegnungen, die nach der Länderspielpause warten. Die nächsten Gegner in der Premier League heißen dann Liverpool, Tottenham und Aston Villa, allesamt derzeit unter den ersten Fünf der Tabelle. Die Sky Blues ziehen zeitweise ihren dominanten Guardiola-Fußball auf, können sich aber im Gegensatz zum Vorjahr nicht immer darauf verlassen, dass irgendwann sowieso ein Tor fällt oder Haaland einen seiner Geniestreiche auspackt. City ist bei Chelsea zwar Favorit - aber nicht ohne Makel.

vor Beginn Manchester City dagegen holte im selben Zeitraum nur einen Punkt weniger, die Mannschaft von Pep Guardiola reist dennoch als Tabellenführer nach London. City hat sich nach Niederlagen gegen Wolverhampton und Arsenal wieder gefangen, siegte zuletzt souverän mit 6:1 gegen Bournemouth und mit 3:0 gegen die Young Boys in der Champions League. Mit einem Sieg könnte City den Vorsprung von drei Punkten an der Tabellenspitze halten.

vor Beginn Noch bleiben die Blues aber eine schwer einzuschätzende Wundertüte. Sturmtalent Nicolas Jackson spielte sich durch seinen Hattrick gegen die Spurs in den Fokus, auch Mykhaylo Mudryk scheint nach einer schwachen ersten Halbserie an der Stamford Bridge mit zwei Saisontreffern so langsam in Fahrt zu kommen. Nimmt man nur die Tabelle seit dem 7. Spieltag, steht Chelsea sogar auf Platz fünf - nur Newcastle und Tottenham holten noch mehr Punkte als die heutigen Gastgeber.

vor Beginn Der Druck auf Mauricio Pochettino war nach nur einem Sieg an den ersten sechs Spieltagen groß, Chelsea drohte trotz zahlreicher Neuverpflichtungen im Mittelmaß zu versinken. Die Blues schafften im Anschluss aber den Turnaround, holten drei Siege aus fünf Spielen und trotzen nicht nur Arsenal einen Punkt ab, sondern gewann am Montag das Londoner Derby gegen Tottenham auch deutlich mit 4:1.

vor Beginn Pep Guardiola nimmt nach dem 3:0-Erfolg in der Champions League gegen die Young Boys dagegen fünf Veränderungen vor: Grealish wird aus dem Mittelfeld herausgenommen, mit Akanji agiert dafür ein zusätzlicher Verteidiger in der Abwehrkette. Im zentralen Mittelfeld ersetzen zudem Rodrigo und Bernardo Silva Lewis und Stones. Offensiv beginnen Alvarez und Doku für Nunes und Kovacic.

vor Beginn Die Aufstellungen der beiden Teams sind da! So spielt Chelsea: Sanchez - James, Disasi, Thiago Silva, Cucurellaa - Caicedo, E. Fernandez - Palmer, Gallagher, Sterling - Jackson. Und auf diese Elf setzt Pep Guardiola: Ederson - Walker, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol - Rodrigo, Bernardo Silva - Foden, Alvarez, Doku - Haaland.

vor Beginn Wie so oft geht Manchester City als Favorit in sein Matchup. Die Cityzens führen die Liga mit 27 Zählern aktuell an, der FC Chelsea dagegen versauert auf Rang zehn. Wie die beiden Mannschaften die Sache heute angehen werden? Ungefähr eine Stunde vor dem Spiel bekommt Ihr hier die Aufstellungen.

vor Beginn Ab 17.30 Uhr wird am heutigen Sonntag, dem 12. November, der Ball an der Stamford Bridge in London rollen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie FC Chelsea vs. Manchester City!