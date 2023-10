Ärger zwischen Ex-BVB-Star Jadon Sancho und Erik ten Hag bei Manchester United: "Sieht nach Rache aus"

Louis Saha, Ex-Stürmer von Manchester United, hat Red-Devils-Trainer Erik ten Hag für dessen Umgang mit Jadon Sancho kritisiert. Der Niederländer hatte den Flügelspieler Anfang September für das Spiel gegen Arsenal aus dem Kader gestrichen. Daraufhin beschuldigte Sancho den Coach, ihn zum "Sündenbock" für den schwachen Saisonstart zu machen.



Sancho wurde daraufhin aus dem Kader der Ersten verbannt und muss aktuell alleine trainieren, da von ihm eine Entschuldigung für seine Äußerungen erwartet wird, die aber bislang nicht von ihm gekommen ist.

"Mit dem Sancho-Problem hätte man sicherlich besser umgehen können", sagte Saha BettingOdds.com.

"Natürlich trägt Sancho dafür Verantwortung - aber eben auch der Trainer. Der muss ihm helfen. In der jetzigen Lage sind alle Verlierer. Ten Hag muss über seinen Schatten springen. So wie er ihn behandelt, ist das nicht richtig. Es sieht nach Rache aus, als ob er dem Spieler zeigen will, wer der Stärkere ist", sagte Saha.

"Wenn Top-Stars bei United Fehler machen, muss man ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entschuldigen, anstatt sie so grob zu behandeln. Jadon ist ein Top-Spieler. Natürlich hat er Fehler gemacht und keine Leistung gebracht, aber jetzt ist der Trainer dafür verantwortlich, das Ganze wieder zu reparieren", so der Ex-Angreifer der Red Devils.