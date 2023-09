Topspiel in der Premier League! Der FC Arsenal empfängt Manchester United. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Zum Abschluss des 4. Spieltags stehen sich am heutigen Sonntag, den 3. September, der FC Arsenal und Manchester United gegenüber. Die Partie wird um 17.30 Uhr im Emirates Stadium in London angepfiffen.

Beide Mannschaften haben in den ersten drei Runden jeweils zwei Siege einfahren können. Zusätzlich dazu haben sich die Gunners gegen den FC Fulham unentschieden getrennt, während United am 2. Spieltag bei Tottenham verlor.

© getty Kai Havertz und die Gunners treffen auf Manchester United.

FC Arsenal vs. Manchester United heute live, Übertragung: Premier League im Free-TV und Livestream

Eine Free-TV-Übertragung zum Premier-League-Kracher gibt es nicht. Wer beim Spiel von Anfang bis Ende live mit dabei sein möchte, kommt nicht um Sky herum. Der Pay-TV-Sender besitzt in Deutschland die Übertragungsrechte an der englischen Liga und bietet Arsenal vs. Manchester United gleich bei drei Sendern an: Sky Sport Premier League (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD. Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert dabei das Spielgeschehen.

Zugriff auf den Livestream von Sky bekommt man mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW. Beide Optionen sind kostenpflichtig.

FC Arsenal vs. Manchester United heute live, Übertragung: Premier League im Liveticker

SPOX ist ebenfalls live mit dabei, wenn Kai Havertz und Co. auf die Red Devils treffen. Wir beschreiben das Geschehen auf dem Rasen nämlich in Form eines Livetickers mit. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Ein- und Auswechslungen - Ihr verpasst garantiert nichts Wichtiges.

Hier geht es zum Liveticker zwischen dem FC Arsenal und Manchester United.

