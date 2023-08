Premier League 2023/24: Das sind die besten Teenager der besten Liga der Welt

Zahlreiche Talente im englischen Oberhaus wollen in der kommenden Saison in die Fußstapfen von Spielern wie Alejandro Garnacho oder Evan Ferguson treten. Wir stellen die interessantesten U20-Akteure der Premier League vor.

In der Premier-League-Saison 2022/23 feierten Spieler wie Alejandro Garnacho, Evan Ferguson, Romeo Lavia, Levi Colwill, Stefan Bajcetic und Julio Enciso ihren Durchbruch und dürfen schon beinahe als gestandene Leistungsträger gelten. Auch 2023/24 stehen zahlreiche Teenager vor dem Sprung auf die nächste Entwicklungsstufe. Die Voraussetzungen, um Teil unserer Auswahl zu sein? Der Spieler darf frühestens 2004 geboren sein und muss bislang weniger als 15 PL-Einsätze auf dem Buckel haben. Los geht's!

© getty Facundo Buonanotte (Brighton) Facundo Buonanotte ist trotz seiner 18 Jahre der erfahrenste Spieler in dieser Liste, weil er schon die meisten Premier-League-Spiele aller Kandidaten absolviert hat. In der vergangenen Saison lief er 13-mal für Brighton auf und konnte sich bei der Niederlage gegen Nottingham Forest (1:3) Ende April sogar in die Torschützenliste eintragen. Die Seagulls hatten den 18-Jährigen im Januar für rund sechs Millionen Euro vom argentinischen Klub Rosario Central an die Südküste Englands geholt. Die Fans hoffen, dass der Argentinier unter Trainer Roberto De Zerbi in die Fußstapfen seiner Teamkollegen Ferguson und Enciso treten wird - den beiden gelang in der Vorsaison der Durchbruch und beide standen auf unserem Talente-Zettel für die Saison 2022/23. Als offensiver Mittelfeldspieler, der auch noch weiter vorne spielen kann, wurde Buonanotte in der Vergangenheit mit seinem Landsmann Alexis Mac Allister verglichen, den er langfristig ersetzen könnte.

© getty Youssef Chermiti (Everton) Youssef Chermiti ist einer der Neuzugänge des FC Everton. Die Toffees haben sich bereit erklärt, zunächst 15 Millionen Euro (plus fünf Millionen Euro mögliche Boni) für den 19-Jährigen an Sporting zu zahlen. Chermiti ist ein körperlich beeindruckender Stürmer, der in der vergangenen Saison drei Tore in Portugals Primeira Liga erzielte und nun in der Mannschaft von Trainer Sean Dyche als Backup für Stürmer Dominic Calvert-Lewin vorgesehen ist. Angesichts der ständigen Verletzungsprobleme des englischen Angreifers besteht jedoch eine gute Chance, dass Chermiti im Laufe der Spielzeit bereits viele Gelegenheiten bekommt, sich zu beweisen.

© getty Bobby Clark (FC Liverpool) Bobby Clark, Sohn des ehemaligen Newcastle-Mittelfeldspielers Lee Clark, wechselte 2021 von den Magpies nach Liverpool und hat seit seiner Ankunft an der Merseyside enorme Fortschritte gemacht. Sein Debüt in der ersten Mannschaft gab er schon im August 2022, doch die Einwechslung beim 9:0-Sieg gegen Bournemouth ist bis heute der einzige Premier-League-Auftritt des 18-Jährigen. Da die Reds ihr Mittelfeld weiter umbauen wollen, wird Clark darauf hoffen, genau wie Bajčetić irgendwann fest zum Profi-Kader zu gehören.

© getty Amario Cozier-Duberry (FC Arsenal) Cozier-Duberry war in der vergangenen Saison einer der Stars bei Arsenals Einzug ins FA-Youth-Cup-Finale. Profi-Trainer Mikel Arteta nahm den Teenager im Laufe der Saison sechsmal in seinen Spieltagskader auf. Der Flügelspieler hat seinen ersten Einsatz in der ersten Mannschaft Arsenals allerdings noch vor sich. Seine Dribblings haben dem 18-Jährigen bereits Vergleiche mit Bukayo Saka eingebracht. In den nächsten Jahren könnte er zum Back-up des englischen Nationalspielers werden.

© getty Alfie Devine (Tottenham Hotspur) Alfie Devine ist der jüngste Spieler, der jemals für Tottenham ein Tor erzielt hat. Es ist nun schon mehr als zweieinhalb Jahre her, dass er sich beim FA-Cup-Sieg gegen das Amateur-Team von Marine in die Torschützenliste eintragen konnte. In der Premier League wartet Devine jedoch noch auf sein Debüt - und sein erstes Tor. Der 19-jährige Mittelfeldspieler stand bereits mehrfach im PL-Kader und erhielt in der Vorbereitung die Chance, Trainer Ange Postecoglou zu beeindrucken. Devine, der mit England 2022 die U19-Europameisterschaft gewann, könnte ausgeliehen werden - aber er hat mit Sicherheit das Talent, sich in der Premier League zu etablieren.

© getty Ben Doak (FC Liverpool) Die Liverpool-Fans waren jedes Mal von Ben Doak begeistert, wenn er zum Einsatz kam - sei es in einem Pflichtspiel oder in der Saisonvorbereitung. Der schottische Teenager könnte sich in den kommenden Monaten einen Platz im Kader von Trainer Jürgen Klopp sichern. Doak, der im Sommer 2022 von Celtic kam, beeindruckte in seinem ersten Jahr in Anfield sowohl in der Jugend- als auch in der Profimannschaft mit seinem direkten Spiel und seinem Mut. Obwohl der 17-Jährige in der Rangordnung hinter den Außenstürmern Mohamed Salah und Luis Díaz steht, dürfte er seine Chancen bekommen.

© getty Matheus França (Crystal Palace) Crystal Palace hat das brasilianische Top-Talent Matheus França für 20 Millionen Euro von Flamengo Rio de Janeiro nach England geholt. Wenn sich der 19-Jährige wie erhofft entwickelt, könnte das ein großartiger Transfer sein - doch ist er wirklich schon so viel wert? In der Jugend spielte er fantastisch, doch bei den Profis tat er sich bisher schwer. Ein Wechsel in die Premier League schien für den offensiven Mittelfeldspieler unausweichlich: Auch Newcastle United hatte im Januar ein Angebot für ihn abgegeben, Chelsea soll ebenfalls interessiert gewesen sein.

© getty Luke Harris (FC Fulham) Mit 25 Toren in 35 Spielen in den letzten beiden Spielzeiten als Mittelfeldspieler in der Premier League 2, der Jugend-Premier-League, ist Luke Harris eindeutig bereit für die Profis. Der 18-Jährige kam in der vergangenen Saison unter Trainer Marco Silva dreimal in der Premier League zum Einsatz und wurde bereits in die walisische A-Nationalmannschaft berufen, doch Berichten zufolge könnte er noch vor Schließung des Transferfensters ausgeliehen werden.

© getty Omari Kellyman (Aston Villa) Aston Villa zahlte im Sommer 2022 rund 700.000 Euro an Derby County für Omari Kellyman. Nachdem er bereits im Spieltagskader der Rams gestanden hatte, könnte er nun im Villa Park einen Stammplatz in der ersten Mannschaft bekommen. Der 17-jährige Mittelfeldspieler beeindruckte im Kader von Trainer Unai Emery auch während Villas Vorbereitungstour durch die USA. In einem Test gegen Newcastle (3:3) legte er Emiliano Buendia sogar einen Treffer auf. Der aktuelle nordirische Junioren-Nationalspieler möchte künftig zudem am liebsten für die Three Lions auflaufen - wie es vor ihm bereits Jack Grealish und Declan Rice taten.

© getty Kobbie Mainoo (Manchester United) Kobbie Mainoo ist bei Manchester United in aller Munde, seit er als eines der jüngsten Mitglieder der Mannschaft auffiel, die 2022 den FA Youth Cup gewann. Der 18-jährige Mittelfeldspieler hat mit seiner Gelassenheit und seinem Passspiel beeindruckt. In der Vorbereitung verletzte er sich jedoch und wird für einige Monate ausfallen - so wird sich sein Durchbruch eben verschieben.

© getty Lewis Miley (Newcastle United) Newcastle bereitet sich darauf vor, zum ersten Mal seit 21 Jahren wieder die Champions-League-Hymne im St. James' Park zu hören. Eines der Highlights der Saisonvorbereitung im Nordosten Englands waren die Leistungen des 17-jährigen Lewis Miley, der trotz seiner erst 14 Minuten Erfahrung bei den Profis von Trainer Eddie Howe im Team nicht fehl am Platz wirkte. Der offensive Mittelfeldspieler wurde aufgrund seiner guten Leistungen in den Freundschaftsspielen bereits von einigen Klubs aus der Championship beobachtet, doch Howe möchte ihn angesichts der erhöhten Anzahl von Spielen gerne in seinem Team behalten.

© getty Diego Moreira (FC Chelsea) In einem Sommer, in dem Chelsea gefühlt jede Woche ein neues Nachwuchstalent jagt, fiel der Transfer von Diego Moreira fast nicht auf. Der in Belgien geborene Portugiese kam ablösefrei von Benficas zweiter Mannschaft. Der Flügelstürmer, der beim Gewinn der UEFA Youth League im Jahr 2022 der Schlüsselspieler der Portugiesen war, bekam bei Benficas Profis keine Chance. Nun lautet die Frage: Wird er zum Partnerklub Racing Straßburg in die Ligue 1 verliehen oder will ihm Trainer Mauricio Pochettino eine Chance geben?

© getty Divin Mubama (West Ham) Von allen Spielern auf dieser Liste hat Divin Mubama wahrscheinlich die besten Chancen, vom ersten Tag der Saison an eine gute Rolle im Kader seines Vereins zu spielen. In der Vorbereitung von West Ham hat er gezeigt, dass er bereit ist. Der 18-jährige Stürmer, der in der vergangenen Saison mit acht Treffern Torschützenkönig im FA Youth Cup wurde, hat bereits drei Einsätze in der Premier League vorzuweisen und erzielte auch in der Conference League bereits sein erstes Tor für die Londoner. Mit seiner kräftigen Statur ist Mubama körperlich bereit für die erste Mannschaft. Angesichts der Zweifel an Stürmer Michail Antonio und dem Abgang von Gianluca Scamacca könnte Trainer David Moyes den Teenager von Saisonbeginn an aufbieten oder zumindest auf die Bank setzen.

© getty Ethan Nwaneri (FC Arsenal) Ethan Nwaneri sorgte im September für Schlagzeilen, als er als jüngster Spieler in der Geschichte der Premier League im Alter von nur 15 Jahren sein Debüt für Arsenal gab - gegen Brentford (3:0) wurde er damals eingewechselt. Dies blieb jedoch sein bisher einziger Einsatz bei den Profis. Trotzdem konnten sich die Gunners gegen die Konkurrenz von Manchester City und Chelsea durchsetzen und Nwaneri davon überzeugen, bei Arsenal zu bleiben. Wenn er im März 2024 17 Jahre alt wird, soll er seinen ersten Profivertrag bekommen. Bis dahin wird er versuchen, die Aufmerksamkeit von Trainer Mikel Arteta auf sich zu ziehen. Der junge Stürmer hat das Zeug dazu, in den nächsten Jahren ein großer Spieler zu werden.

© getty Ashley Phillips (Tottenham Hotspur) Ashley Phillips (im Bild rechts), der als einer der besten Nachwuchs-Innenverteidiger Englands gilt, wechselte im Sommer von Blackburn zu Tottenham, das seine Ausstiegsklausel von rund 2,5 Millionen Euro zog. Der 18-Jährige kommt mit 14 Profi-Einsätzen aus dem Ewood Park nach Nordlondon. Auch wenn er nicht sofort in der Startelf stehen wird, so ist er doch sicher eine Verstärkung für den Kader von Trainer Ange Postecoglou.

© getty Andrey Santos (Chelsea) Während einige von Chelseas talentierten Teenagern wohl noch vor dem Ende des Transferfensters ausgeliehen werden, wird Andrey Santos voraussichtlich an der Stamford Bridge bleiben - und eher früher als später ein wichtiger Bestandteil des Teams werden. Die Blues zahlten im Januar 15 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler von Vasco da Gama. Aufgrund von Problemen mit der Arbeitserlaubnis musste er für sechs Monate wieder nach Brasilien ausgeliehen werden. Doch in der Vorbereitung konnte er dann endlich loslegen. Der eigentlich defensive Mittelfeldspieler hat in der Vorbereitung auch seine Box-to-Box-Qualitäten gezeigt. Es könnte ihm schneller als anderen gelingen, sich an die Härte der Premier League zu gewöhnen.

© getty Ollie Scarles (West Ham) Ollie Scarles wird das Potenzial nachgesagt, Declan Rice langfristig im London Stadium ersetzen zu können - ein größeres Kompliment kann man ihm wohl nicht machen. Der 17-Jährige ist ein defensiver Mittelfeldspieler, der auch in der Abwehr spielen kann. In der vergangenen Saison gab er sein Debüt in der Conference League, wobei Trainer David Moyes seine Leistung gegen Bukarest als "außergewöhnlich" bezeichnete. Scarles gewann in der vergangenen Saison bei den Junioren zudem den FA Youth Cup. Obwohl er nicht die körperlichen Eigenschaften von Rice besitzt, ist Scarles aufgrund seiner Fähigkeiten am Ball ein potenzieller Star für die Zukunft.

© getty Dane Scarlett (Tottenham Hotspur) Nachdem er die englische U19 bei der Europameisterschaft im Sommer 2022 als Kapitän angeführt hatte, wechselte Scarlett für die darauffolgende Saison auf Leihbasis nach Portsmouth, wo er trotz einiger toller Momente in seiner ersten Profi-Saison keine konstanten Leistungen zeigte. Der 19-Jährige, der seit einigen Jahren als möglicher Nachfolger von Harry Kane bei Tottenham gehandelt wird, ist nun zurück in Nordlondon und traf im letzten Vorbereitungsspiel der Spurs gegen Schachtjor Donezk. Nach Kanes Wechsel zum FC Bayern München könnte Scarlett die Saison bei den Spurs verbringen - und dürfte seine Einsätze erhalten, um zu zeigen, ob er das Zeug zum Nachfolger hat.

© getty Lesley Ugochukwu (FC Chelsea) Wie aus dem Nichts verpflichtete der FC Chelsea Ende Juli Lesley Ugochukwu für 27 Millionen Euro von Stade Rennes. Der 19-Jährige wird als der nächste Eduardo Camavinga gehandelt, weil er ähnlich beweglich und technisch stark ist - doch sein Landsmann ist gerade mal ein Jahr älter als er selbst. Nach nur 60 Spielen in der Ligue 1 geht es für Ugochukwu nun also nach London - falls er nicht doch direkt ausgeliehen wird. Auch hier ist die Ligue 1 eine Option, mit Chelseas Partnerverein Straßburg. Die Entscheidung liegt nun bei Trainer Mauricio Pochettino.

© getty Reuell Walters (Arsenal) Der FC Arsenal hat im Sommer nach einer Verstärkung für die Innenverteidigung gesucht - Walters könnte diese Lücke in den nächsten Jahren schließen. Der 18-Jährige wurde in den Kader der Gunners für die Saisonvorbereitung in den USA berufen, nachdem er 2022/23 bereits neunmal im Spieltagskader gestanden hatte. Walters kann auch als Rechtsverteidiger auflaufen und hat sich sein Premier-League-Debüt in dieser Saison definitiv verdient.

© getty Yehor Yarmoliuk (Brentford) Yehor Yarmoliuk, der zweitjüngste Spieler, der jemals in einem ukrainischen Erstligaspiel für Dnipro auflief, kam im Sommer 2022 nach Brentford. Erstmal musste er jedoch in der zweiten Mannschaft ran - übrigens zusammen mit Romeo Beckham, dem Sohn von David. Der 19-jährige Mittelfeldspieler machte zunächst einen guten Eindruck, verletzte sich dann aber und fiel im Jahr 2023 bislang aus. Nun ist er in den Kader der ersten Mannschaft von Trainer Thomas Frank aufgerückt und hat einen neuen Fünfjahresvertrag erhalten. In der laufenden Saison wird er sicher seine Chance bekommen.