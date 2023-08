Premier League: Wieder der Oberschenkel! Kevin De Bruyne fehlt Manchester City "ein paar Wochen"

Manchester City muss wegen einer erneuten Oberschenkelverletzung vorerst ohne Starspieler Kevin De Bruyne auskommen. Der 32 Jahre alte Belgier werde "ein paar Wochen" fehlen, teilte Teammanager Pep Guardiola nach dem 3:0 (2:0)-Erfolg bei Aufsteiger FC Burnley zum Saisonauftakt in der Premier League mit.

De Bruyne hatte Mitte der ersten Hälfte (23.) das Feld verlassen müssen. "Er war leider wieder verletzt", berichtete Guardiola im Anschluss: "An der gleichen Stelle und in der gleichen Position wie in der Champions League und er wird eine Weile ausfallen."

Beim Finale in der Königsklasse hatte der verletzungsanfällige Top-Vorbereiter gegen Inter Mailand vor zwei Monaten wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel ausgewechselt werden müssen. "Er muss den Kopf freibekommen und sich entspannen", riet Guardiola seinem Ausnahmekönner, schließlich sei De Bruyne bereits mehrfach aus dieser Situation zurückgekommen.

Triple-Gewinner City hatte am Freitag trotz der Verletzung des Mittelfeldstrategen mühelos seine erneute Jagd nach dem Premier-League-Triumph gestartet. Der Ex-Dortmunder Erling Haaland mit einem Doppelpack (4./36.) und Rodri (75.) erzielten die Tore für den Champions-League-Sieger.