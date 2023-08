In der Premier League kommt es am heutigen Sonntag zum Duell zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool. Doch wo läuft die Begegnung live im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

Zum Saisonauftakt in der Premier League treffen sich am heutigen Sonntag, den 13. August, der FC Chelsea und der FC Liverpool. Das Topspiel wird um 17.30 Uhr an der Stamford Bridge in London angepfiffen. Schiedsrichter Anthony Taylor ist für die Leitung der Partie zuständig.

Für das Team von Jürgen Klopp gilt es heute, erfolgreich in die neue Saison zu starten. Der FC Liverpool möchte sich in der kommenden Saison wieder für die Champions League qualifizieren - ein Dreier zum Premier-League-Auftakt würde dabei helfen. Und auch der FC Chelsea hat sich zum Ziel gesetzt, nach einem schwachen letzten Jahr, einen Schritt nach vorne zu machen.

In diesem Jahr trafen die beiden Mannschaften in der Premier League schon zwei Mal aufeinander. Die beiden Partien endeten jeweils 0:0. Findet das heutige Duell zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool einen Sieger?

Premier League: Wo läuft FC Chelsea vs. FC Liverpool heute live im Free-TV und Livestream? - Die Infos

Partie: Premier League, 1. Spieltag

Premier League, 1. Spieltag Duell: FC Chelsea vs. FC Liverpool

FC Chelsea vs. FC Liverpool Datum: 13. August

13. August Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielort: Stamford Bridge, London

Stamford Bridge, London Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky-Go-App, WOW

Liveticker: SPOX

Die Partie zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool zeigt Sky heute live und vollumfänglich im TV und Livestream. Auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD könnt Ihr das Spiel ab 17.00 Uhr verfolgen. Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert die Begegnung für den Pay-TV-Sender.

Sky überträgt das Spitzenspiel am 1. Premier-League-Spieltag alternativ im Livestream. Als Sky-Kunden seht Ihr die Partie in der Sky-Go-App oder mit einem WOW-Abonnement.

© getty Welches Team holt sich zum Saisonauftakt drei Punkte?

Premier League: Wo läuft FC Chelsea vs. FC Liverpool heute live im Free-TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Chelsea: Kepa, James, Thiago Silva, Colwill, Chilwell, Fernandez, Gallagher, Sterling, Chukwuemeka, Jackson, Mudryk

Kepa, James, Thiago Silva, Colwill, Chilwell, Fernandez, Gallagher, Sterling, Chukwuemeka, Jackson, Mudryk FC Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Jones, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Jota, Diaz

Premier League: Wo läuft FC Chelsea vs. FC Liverpool heute live im Free-TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Das heutige Premier-League-Duell zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool begleitet SPOX für Euch in einem ausführlichem Liveticker. SPOX hält Euch über sämtliche Spielgeschehnisse auf dem Laufenden. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

