Manchester City: Matheus Nunes von den Wolverhampton Wanderers tritt für Transfer in Streik

Matheus Nunes will unbedingt von den Wolverhampton Wanderers zu Manchester City wechselt. Der portugiesische Nationalspieler ist laut übereinstimmender Medienberichte in Streik getreten, um seinem Wunsch nach einem Transfer in diesem Sommer Nachdruck zu verleihen. The Telegraph und The Athletic melden, dass Nunes am Sonntag und am Montag das Training bei den Wolves geschwänzt habe.

Zwischen Wolverhampton und City laufen aktuell die Verhandlungen, allerdings ist eine Einigung in weiter Ferne. So sollen die Wolves das erste Angebot aus Manchester in Höhe von umgerechnet 55 Millionen Euro abgelehnt haben. Der Klub aus den Midlands hält demnach an seiner Forderung von 70 Millionen Euro fest.

Der Triple-Sieger ist auf der Suche nach einer Verstärkung für das zentrale Mittelfeld, dort klafft nach der schweren Verletzung von Kapitän Kevin De Bruyne eine Lücke. Lucas Paquetá von West Ham United galt als Wunschkandidat, sein Wechsel scheiterte aber wegen möglicher Verwicklungen in einen Wettskandal. Nunes rückte in den letzten Tagen verstärkt in den Fokus.

Dem WM-Teilnehmer droht nun eine Strafe seines aktuellen Arbeitgebers. Allerdings ist das Tischtuch nicht endgültig zerschnitten. Sollte es zu keinem Transfer bei zum Ende der Wechselperiode kommen, will man Nunes in Wolverhampton wieder in die Mannschaft von Teammanager Gary O'Neil integrieren.

Nunes stammt aus der Jugend von Estoril Praia. 2019 wechselte für 950.000 Euro Ablöse zu Sporting CP, wo er ein Jahr später seinen Durchbruch schaffte. 2022 verpflichteten ihn die Wolves für 45 Millionen Euro Ablöse. Der Vertrag des elfmaligen portugiesischen Nationalspielers im Molineux läuft noch bis 2027. In den vergangenen Tagen wurde Nunes auch bei Bayern München und Liverpool als Neuzugang gehandelt.