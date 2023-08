Manchester United will wohl Fenerbahces Torhüter Altay Bayindir

Manchester United bereitet einen Transfer des türkischen Nationaltorhüters Altay Bayindir vor. Das berichtet The Athletic. Zu diesem Zweck gebe es aktuell in Griechenland medizinische Untersuchungen, die Klarheit über die Schwere der Rückenprobleme bei dem 25 Jahre alten Schlussmann von Fenerbahce bringen soll.

Erweist sich Bayindir als fit genug, soll er für eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro zu haben sein. Sein Vertrag bei Fenerbahce läuft noch bis 2027.

Die Red Devils sind auf der Suche nach einem neuen Ersatztorhüter. André Onana wurde von Inter Mailand als neue Nummer eins verpflichtet, während Rückkehrer Dean Henderson vor einem Wechsel zu Crystal Palace steht. Dazu wurde der Vertrag mit dem langjährigen Stammkeeper David de Gea nicht verlängert.

Bayindir spielte in der Jugend unter anderem für Bursaspor und Ankaragücü. Von dort ging es 2019 für 1,5 Millionen Euro Ablöse zu Fenerbahce. Für Fenerbahces Profis absolvierte der 1,98 Meter große Torwart bisher 145 Pflichtspiele und gewann in der letzten Spielzeit den Pokal.

Allerdings war der fünfmalige Nationalspieler der Türkei auch mehrfach länger verletzt. So kostete ihn eine schwere Schulterverletzung in der Saison 2021/22 21 Einsätze. In der vergangenen Spielzeit musste er monatelang wegen Hüftproblemen pausieren.