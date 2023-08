Im Community Shield kommt es heute zum Duell zwischen Manchester City und dem FC Arsenal. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Spitzenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Sonntag, den 6. August, findet der Community Shield zwischen Manchester City und dem FC Arsenal statt. Die Partie beginnt um 17.00 Uhr im Wembley Stadium in London.

Normalerweise trifft im Community Shield alljährig der amtierende englische Meister auf den Sieger des FA Cup. In der vergangenen Saison gewann Manchester City jedoch gleich beide Titel, zudem sicherte sich das Team von Pep Guardiola den Champions-League-Titel. Im Community Shield bekommt es Manchester City heute deswegen mit dem FC Arsenal zu tun, die Gunners beendeten die Premier League letzte Saison als Zweiter.

Knüpfen Erling Haaland und Co. an die vergangenen Saison an und sichern sich gegen den FC Arsenal am heutigen Sonntag den ersten Titel der Saison?

Manchester City vs. FC Arsenal heute live, Übertragung: Community Shield im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos

Event: Community Shield

Community Shield Duell: Manchester City vs. FC Arsenal

Manchester City vs. FC Arsenal Datum: 6. August

6. August Anpfiff: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Spielort: Wembley Stadium, London

Wembley Stadium, London Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN, OneFootball

Manchester City vs. FC Arsenal heute live, Übertragung: Community Shield im TV und Livestream

DAZN überträgt das heutige Duell zwischen Manchester City und dem FC Arsenal exklusiv im TV. Auf DAZN 1 könnt Ihr den Community Shield ab 16.40 Uhr live und in voller Länge verfolgen. Für DAZN ist heute Uli Hebel als Kommentator im Einsatz, als Experte dient Sebastian Kneißl.

Im Livestream zeigt DAZN den Community Shield heute ebenfalls. Den Livestream des TV-Senders findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser oder in der DAZN-App. Einen kostenpflichtigen Livestream der Partie zwischen Manchester City und dem FC Arsenal bietet zudem OneFootball an.

Ein Abo kostet bei DAZN zwischen 9,99 und 44,99 Euro im Monat. Mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World bietet Euch DAZN die Möglichkeit zwischen drei Abo-Varianten zu wählen. Mit einem DAZN-Abo seht Ihr die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, Tennis, Boxen, die NFL, die NBA und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt.

© getty Sichert sich Manchester City heute den nächsten Titel?

Manchester City vs. FC Arsenal heute live, Übertragung: Community Shield im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Ake; Rodri, Kovacic; Silva, Alvarez, Grealish; Haaland

Ederson; Walker, Stones, Dias, Ake; Rodri, Kovacic; Silva, Alvarez, Grealish; Haaland FC Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Nketiah, Martinelli

