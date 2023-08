Schock für Manchester City: Kevin de Bruyne "wird einige Monate ausfallen"

Manchester City muss lange Zeit ohne seinen Kapitän und Spielmacher Kevin De Bruyne auskommen. Trainer Pep Guardiola bestätigte am Dienstnachmittag auf der Pressekonferenz vor dem europäischen Supercup, dass der Belgier an einer schweren Muskelverletzung laboriert.

Guardiola erklärte: "De Bruynes Verletzung ist ernst. Er wird einige Monate ausfallen." In den kommenden Tagen werde man entscheiden, ob der 32-Jährige sich einer Operation unterziehen muss. "Wir verlieren Kevin auf jeden Fall für lange Zeit", so der spanische Trainer weiter.

De Bruyne hatte sich die Oberschenkelverletzung am Wochenende beim 3:0-Auftaktsieg in der Premier League gegen den FC Burnley zugezogen. Bereits nach 23 Minuten war die Begegnung für ihn beendet. "An der gleichen Stelle und in der gleichen Position wie in der Champions League, und er wird eine Weile ausfallen", berichtete Guardiola im Anschluss.

Beim Finale in der Königsklasse hatte der verletzungsanfällige Top-Vorbereiter gegen Inter Mailand vor zwei Monaten wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel ausgewechselt werden müssen. "Er muss den Kopf freibekommen und sich entspannen", riet Guardiola seinem Ausnahmekönner, schließlich sei De Bruyne bereits mehrfach aus dieser Situation zurückgekommen.

Für City bedeutet dies schlechte Nachrichten: De Bruyne ist absoluter Schlüsselspieler in der Offensive, die im Sommer bereits Riyad Mahrez (Al-Ahli) und Ilkay Gündogan (FC Barcelona) verloren hat. Von Letzterem übernahm De Bruyne zu dieser Spielzeit die Kapitänsbinde.

Für die Citizens steht am Mittwochabend der europäische Supercup gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla auf dem Programm. Anschließend wartet in der Premier League am Samstag das Duell mit Newcastle United auf die Schützlinge Pep Guardiolas.