Zum Saisonauftakt in der Premier League empfängt der FC Chelsea am heutigen Tag den FC Liverpool. Alle Informationen zu der Übertragung des Spitzenspiels und wo Ihr die Begegnung am 1. Premier-League-Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Sonntag, den 13. August, duellieren sich der FC Chelsea und der FC Liverpool in der Premier League. Die Begegnung am 1. Spieltag startet um 17.30 Uhr. Als Austragungsort des Topspiels dient die Stamford Bridge in London. Das Schiedsrichtergespann leitet Anthony Taylor.

Auf das Team von Jürgen Klopp wartet zum Start der neuen Saison keine leichte Aufgabe. Der FC Chelsea ist in England und in Europa ein großer Name - in der vergangenen Saison enttäuschte das Team aus London jedoch auf ganzer Linie. Der FC Chelsea beendete die Saison nur als Tabellenzwölfter und verpasste die internationalen Plätze damit deutlich.

Auch der FC Liverpool hat eine schwierige Saison hinter sich. In einer von Höhen und Tiefen geprägten Saison landeten die heutigen Gäste in der Premier League auf Platz fünf. Und die Mannschaft von Jürgen Klopp befindet sich weiterhin im Umbruch. Läuft es für den FC Liverpool in diesem Jahr besser und können Mohamed Salah und Co. den FC Chelsea zum Saisonstart schlagen?

FC Chelsea vs. FC Liverpool heute live, Übertragung: Premier League im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Chelsea: Kepa, James, Thiago Silva, Colwill, Chilwell, Fernandez, Gallagher, Sterling, Chukwuemeka, Jackson, Mudryk

Kepa, James, Thiago Silva, Colwill, Chilwell, Fernandez, Gallagher, Sterling, Chukwuemeka, Jackson, Mudryk FC Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Jones, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Jota, Diaz

FC Chelsea vs. FC Liverpool heute live, Übertragung: Premier League im TV und Livestream

Sky überträgt das Duell zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool heute exklusiv im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender startet um 17.00 Uhr mit der Übertragung der Partie auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD. Florian Schmidt-Sommerfeld ist als Kommentator im Einsatz.

Im Livestream zeigt der Pay-TV-Sender die heutige Premier-League-Partie ebenso live und in voller Länge. Den Livestream von Sky findet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App.

FC Chelsea vs. FC Liverpool heute live, Übertragung: Premier League im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Partie: Premier League, 1. Spieltag

Premier League, 1. Spieltag Duell: FC Chelsea vs. FC Liverpool

FC Chelsea vs. FC Liverpool Datum: 13. August

13. August Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielort: Stamford Bridge, London

Stamford Bridge, London Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky-Go-App, WOW

Liveticker: SPOX

© getty Der FC Liverpool musst zum Saisonstart gegen den FC Chelsea antreten.

FC Chelsea vs. FC Liverpool heute live, Übertragung: Premier League im Liveticker

SPOX verfolgt das Spitzenspiel zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool am heutigen Tag für Euch im Liveticker. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Premier League, 1. Spieltag - Die aktuelle Tabelle