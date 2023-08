Am heutigen Samstag trifft Manchester City im Community Shield auf den FC Arsenal. Doch wo läuft die Begegnung live im Free-TV und im Livestream? SPOX hat für Euch die Antwort.

Manchester City vs. FC Arsenal! So lautet am heutigen Sonntag, den 6. August, das Aufeinandertreffen im Community Shield. Als Austragungsort des Topspiels dient das Wembley Stadium in London. Schiedsrichter Stuart Attwell pfeift die Partie um 17.00 Uhr an.

Manchester City geht heute als leichter Favorit in die Begegnung mit dem FC Arsenal. Gleich dreimal trafen die beiden Mannschaften in der vergangenen Saison aufeinander. Alle drei Partien entschieden Erling Haaland und Co. für sich, zuletzt siegte City im April gegen die Londoner klar mit 4:1. Wie geht das Duell zwischen dem Triple-Sieger und dem Premier-League-Vizemeister heute aus?

Community Shield: Wo läuft Manchester City vs. FC Arsenal heute live im Free-TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Ake; Rodri, Kovacic; Silva, Alvarez, Grealish; Haaland

Community Shield: Wo läuft Manchester City vs. FC Arsenal heute live im Free-TV und Livestream?

Den Community Shield zeigt DAZN am heutigen Tag live und vollumfänglich im TV. Der Sender startet um 16.40 Uhr auf DAZN 1 mit den Vorberichten zur Begegnung. Das DAZN-Team besteht heute aus Kommentator Uli Hebel und dem Experten Sebastian Kneißl.

© getty Wie schlägt sich heute das Team von Mikel Arteta?

DAZN zeigt die Partie zwischen Manchester City und dem FC Arsenal heute auch im Livestream. Mit einem DAZN-Abo könnt Ihr den Community Shield in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser sehen. Auf OneFootball seht Ihr die Begegnung alternativ im Einzelstream, ganz ohne Abo.

DAZN bietet Euch mit die Wahl zwischen drei Abo-Modellen. DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. Ein DAZN-Abonnement kostet Euch im Monat zwischen 9,99 und 49,99 Euro. DAZN überträgt neben dem Community Shield auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die Champions League, die NFL, die NBA, Handball, Tennis, MMA und noch vieles mehr.

Community Shield: Wo läuft Manchester City vs. FC Arsenal heute live im Free-TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Community Shield: Wo läuft Manchester City vs. FC Arsenal heute live im Free-TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Community Shield - Die vergangenen Gewinner im Überblick