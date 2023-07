Romelu Lukaku und sein Flirt mit Juventus Turin: Darum sind Inter Mailand und Chelsea ohne ihn besser dran sind

Eigentlich war die Sache schon klar: Romelu Lukaku würde bei Inter Mailand bleiben, sein bisheriger Leihverein und der FC Chelsea waren sich so gut wie einig. Dann flirtete Lukaku mit Juventus - und zeigte sein wahres Gesicht. Wieder mal. Inter fühlt sich zurecht betrogen.

Romelu Lukaku hat schon immer gute Miene zum bösen Spiel gemacht, wenn es um seine angebliche Treue zu Inter ging. "Ich hoffe, dass ich bei Inter bleibe, Inter ist für mich alles", sagte er, als er im Januar von Sky Italia zu einer möglichen dauerhaften Rückkehr vom FC Chelsea ins Giuseppe-Meazza-Stadion befragt wurde. Inter-Geschäftsführer Beppe Marotta hat den Worten des Stürmers Glauben geschenkt und sein Bestes getan, um ihm einen langfristigen Verbleib zu ermöglichen. "Romelu liebt das Trikot, das er trägt, er fühlt sich bei Inter sehr wohl. Das sind grundlegende Aspekte, dieser Wunsch von ihm, bei uns zu sein", sagte Marotta gegen Ende der letzten Saison Radio Rai. Aber die Geschichte zeigt, dass man Lukaku einfach nicht trauen kann. Im Laufe seiner Karriere hat er immer wieder überraschende Kehrtwendungen vollzogen und dabei wenig Rücksicht auf die Kollateralschäden genommen, die er hinterlässt. Die jüngste unüberlegte Entscheidung des 30-Jährigen könnte jedoch alle anderen übertreffen, da er Berichten zufolge einen Wechsel zu Inters Erzrivalen Juventus Turin ins Auge gefasst hat. Die Bianconeri haben Chelsea wie Inter ein Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro gemacht - und Lukaku hat seither den Kontakt zu den Inter-Vereinsverantwortlichen abgebrochen. Juve muss zunächst Dusan Vlahovic loswerden, bevor ein Deal für Lukaku perfekt gemacht werden kann. Der Serbe, an dem auch der FC Bayern München interessiert war, ist sich offenbar bereits mit PSG einig. Aber es ist klar, dass das Allianz-Stadion nun das bevorzugte Ziel des belgischen Nationalspielers ist. Inter ist wütend - wenig überraschend. Nach einem kurzen und wahrscheinlich hitzigen Telefonat zwischen Inter-Boss Piero Ausilio und Lukaku am vergangenen Freitag ist der Champions-League-Finalist der vergangenen Saison aus dem Rennen um Lukaku ausgestiegen. Der Weg ist nun frei für Juve, um sich Lukakus Dienste zu sichern, aber: Inter und auch Chelsea sollten sich eigentlich freuen. Denn sie sind ohne ihn viel besser dran.

© getty Romelu Lukaku ist Wiederholungstäter Lukaku hat Inter schon einmal aus heiterem Himmel den Rücken gekehrt. Nachdem er die Nerazzurri in der Saison 2020/21 zum Titel in der Serie A geführt hatte, wechselte er für 128 Millionen Euro zum FC Chelsea und zog damit den Zorn der Curva Nord auf sich. "Lieber Lukaku, wir hätten von dir ein ehrlicheres und transparenteres Verhalten erwartet", so Inters Ultras. "Aber obwohl wir dich wie einen Sohn, wie einen von uns, beschützt haben, hast du bewiesen, dass du genauso bist wie alle anderen, die für Geld umfallen. Wir wünschen dir das Beste, auch wenn sich Gier nicht immer auszahlt." Für Lukaku zahlte sich der Wechsel an die Stamford Bridge sicherlich nicht aus: Er erzielte in seiner Rückkehrsaison insgesamt nur 16 Tore und konnte sich keinen Stammplatz in der Elf von Thomas Tuchel erkämpfen. Im vergangenen Sommer kehrte er dann mit hängendem Kopf ins San Siro zurück, doch sein früherer Status als Kultheld war schnell in Gefahr. Die Curva Nord schrieb in einem Statement auf Instagram, nachdem Inter zugestimmt hatte, Lukaku von Chelsea für ein Jahr auszuleihen: "Niemand sollte ihn mit Schals oder Bannern der Curva willkommen heißen. Alles, was in Zukunft für ihn getan wird, muss er sich auf dem Spielfeld mit Demut und Schweiß verdienen. Er wurde behandelt wie ein König, jetzt ist er nur noch einer von vielen." Verletzungen machten Lukaku in der ersten Saisonhälfte zu schaffen, doch im neuen Jahr arbeitete er sich allmählich wieder in Top-Form zurück und erfüllte mit seinen Leistungen im letzten Drittel der Saison die hohen Ansprüche der eingefleischten Inter-Fans - auch wenn er die zweite Geige hinter Edin Dzeko spielen musste. Lukaku erzielte in seinen letzten sieben Einsätzen in der Serie A sieben Tore und verhalf der Mannschaft von Simone Inzaghi zu einem dritten Platz in der Tabelle, und auch in der Champions League spielte er eine entscheidende Rolle. Beim 2:0-Sieg gegen Benfica im Viertelfinal-Hinspiel trug er sich in die Torschützenliste ein, bevor er Lautaro Martinez beim 3:0-Gesamtsieg gegen den ewigen Stadtrivalen Milan im Halbfinale eine wichtige Vorlage lieferte. Im Endspiel scheiterte Inter schließlich an Manchester City - und Lukaku vergab in der Schlussphase zwei große Chancen. Nach der Niederlage sagte Lukaku alles, was er auf dem Herzen hatte. "Ihr habt uns die ganze Zeit über unterstützt. Dafür möchte ich mich persönlich bei euch bedanken", schrieb er in einer Botschaft an die Fans in den sozialen Medien. "Das hätte nicht passieren dürfen ... Wir haben alles gegeben. Es ist ein beschissenes Gefühl für uns alle. Aber Inter ist immer noch hungrig und wir werden weiter kämpfen, in der Hoffnung, dass wir eines Tages den Moment schaffen, in dem Geschichte geschrieben wird." Doch weniger als einen Monat nach dieser Aussage hat Lukaku alle Brücken zu den Inter-Fans zerstört, die er sich mit harter Arbeit wieder aufgebaut hatte.

© getty Romelu Lukaku - der Luís Figo der Neuzeit? "Wenn Juventus oder die AC Milan mich in Zukunft anrufen werden? Niemals, niemals. In Italien gibt es für mich nur Inter." Das Versprechen, das Lukaku in seinem berühmten Interview mit Sky Sports Italia im Dezember 2021 abgab, wird ihm nun vorgehalten. Die Tatsache, dass Lukaku sogar einen Wechsel zu Juventus in Erwägung zieht, beweist, dass er die wahre Bedeutung von Loyalität nicht kennt. Der legendäre Ex-Inter-Torwart Walter Zenga hat ihn schon jetzt für seine Doppelzüngigkeit gerügt. Auf die Frage, ob er so etwas wie das Verhalten Lukakus schon einmal gesehen habe, sagte Zenga der Gazzetta dello Sport: "Nein, ich kann mich an so etwas nicht erinnern. Vielleicht Figo, von Barça zu Real." Nach fünf erfolgreichen Jahren im Camp Nou schockierte Figo die Fußballwelt, als er im Sommer 2000 für 62 Millionen Euro ins Santiago Bernabéu wechselte und damit zum teuersten Spieler der Geschichte wurde. Die portugiesische Legende wurde bei seiner Rückkehr ins Camp Nou mit Real heftig beschimpft und von den Fans mit allerlei Gegenständen beworfen, darunter auch einem Schweinekopf. Sollte Lukaku tatsächlich zu Juventus wechseln, wird er wohl einer ähnlichen Behandlung ausgesetzt sein. "Als ich ihn kennenlernte, schien er mir ein ganz anderer Charakter zu sein", so Zenga weiter. "Die Entwicklungen der letzten Tage waren daher eine große Enttäuschung. Vor allem nach dem, was er vorher gesagt hatte. Tagelange Verhandlungen mit Chelsea, nur um dann zu erfahren, dass Lukaku oder jemand in seinem Namen in der Zwischenzeit mit Milan und Juve gesprochen hat. Und dann kommt noch durch Chelsea heraus, dass es ein Angebot von Juve gibt."

© getty Mauricio Pochettino trennt sich zurecht von Lukaku Lukaku sagte, er habe nach seinem zweiten Wechsel zum FC Chelsea "noch etwas zu erledigen". Aber nachdem er sich bei den Blues nicht richtig durchsetzen konnte, begann er schnell, seine Entscheidung, Inter zu verlassen, zu bereuen. Und anstatt professionell zu bleiben und zu versuchen, seine Situation in West-London zu verbessern, ließ er mitten in der Saison eine Bombe platzen. Der erfahrene Mittelstürmer sagte Sky Italia: "Wenn mir Inter im letzten Sommer einen neuen Vertrag angeboten hätte, so wie ich es wollte, würden wir dieses Interview jetzt nicht hier in London führen, sondern in aller Ruhe in Mailand!" Er fügte hinzu: "Ich denke immer an Mailand, Mailand, Mailand ... Die Inter-Fans sind die besten der Welt. Ich liebe die Stadt und die beste Phase meiner Karriere war die bei Inter. Ich bin in Italien verliebt - ich trage Inter in meinem Herzen." Tuchel strich Lukaku nach dem Interview für ein wichtiges Spiel gegen Liverpool. Und in den letzten Monaten der Saison 2021/22 wurde er nur noch als Ersatzspieler eingesetzt. "Natürlich ist es mit Romelu bis jetzt nicht gut gelaufen", gab der ehemalige Chelsea-Boss später zu. Mauricio Pochettino ist nun derjenige, der an der Stamford Bridge den Trainerjob übernimmt, der wohl mit dem stärksten Druck verbunden ist. Eine seiner ersten Aufgaben ist es, die Situation mit Lukaku zu klären. Kurz bevor die Verpflichtung des Argentiniers im Mai bestätigt wurde, wurde berichtet, dass er bereit wäre, Lukaku eine weitere Chance als Chelseas Mittelstürmer zu geben. In seiner ersten offiziellen Pressekonferenz sagte der neue Blues-Boss: "Er muss am 12. oder 13. Juli zurückkommen, damit er Teil des Kaders ist und die Vorbereitung mitmachen kann. Wenn der Spieler ankommt, ist das Erste, was er tun sollte, in mein Büro zu kommen und Hallo zu sagen. Das ist es, was ich von ihm erwarte, wenn er dann noch Chelsea-Spieler ist." Es überrascht nicht wirklich, dass Lukaku nicht pünktlich nach London zurückkehrte. Und Transfer-Guru Fabrizio Romano schrieb in seiner jüngsten Kolumne für Caught Offside, dass dem Stürmer mitgeteilt wurde, dass seine Zeit bei Chelsea nun hundertprozentig beendet ist, darin seien sich Pochettino und der Verein einig. Die Blues haben in diesem Sommer bereits Christopher Nkunku und Nicolas Jackson für die Offensive geholt. Pochettino ist gerade dabei, einen Umbruch im Kader durchzuführen. Es ist für Chelsea wichtig, dass Lukaku der nächste Spieler ist, der den Verein verlässt, damit die neue Ära bei den Blues beginnen kann.

© getty Romelu Lukaku: Ein einziges PR-Desaster Oberflächlich betrachtet ergibt Lukakus geplanter Wechsel zu Juve wenig Sinn. Er stand im April im Mittelpunkt eines rassistischen Angriffs im Allianz-Stadion und hat sich auf und neben dem Spielfeld bewundernswert verhalten, als er im Hinspiel des Coppa-Italia-Halbfinales zwischen den beiden Vereinen von einem Teil der Bianconeri-Fans beschimpft wurde. Die Möglichkeit, dass Lukaku seinen Schwur, "niemals" zu Juve zu wechseln, bricht, schien danach äußerst unwahrscheinlich - bis jetzt. Geld regiert die Welt. Und die Alte Dame befindet sich derzeit in einer weitaus besseren finanziellen Lage als Inter. Lukaku hat die Möglichkeit, ein höheres Gehalt bei Juve zu kassieren. Außerdem wird erwartet, dass es bei den Turinern nach einer äußerst enttäuschenden Saison 2022/23 wieder aufwärts geht. Angeblich liegt Lukaku auch ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien vor, aber er möchte lieber weiterhin auf Top-Niveau in Europa spielen. Man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass Lukaku angesichts der beeindruckenden Torquote in seinen 14 Profijahren eine Upgrade für Vlahovic sein würde. Und Juve würde auch noch einen direkten Konkurrenten schwächen, wenn die Bianconeri den Deal über die Bühne bringen können. Doch das Thema entwickelte sich schnell zu einem PR-Desaster. Eine Gruppe von Juve-Fans versammelte sich Anfang der Woche vor der Privatklinik des Klubs, um gegen einen Transfer von Lukaku zu protestieren. Die Gazzetta dello Sport behauptet, dass Lukakus amerikanische Berater-Agentur Roc Nation darüber nachdenkt, sich vom Stürmer zu trennen, nachdem er sich für Verhandlungen mit Juve entschieden hat. Es heißt, sie seien wütend auf ihn, weil er die Märchen-Rückkehr zu Inter ruiniert und seine gute Arbeit als Anführer der Social-Media-Kampagne gegen Rassismus zunichte gemacht habe. Juve hatte in letzter Zeit genug mit Problemen abseits des Spielfelds zu kämpfen, wobei der Punktabzug und die Frage nach der Zukunft von Trainer Massimiliano Allegri die heißesten Nebenkriegsschauplätze waren. Juve wäre also gut beraten, das Werben um Lukaku noch einmal zu überdenken, den die mögliche Verpflichtung des Belgiers könnte zu einem weiteren Riss zwischen dem Verein und seinen Fans führen.

© getty Romelu Lukaku: Warnzeichen schon bei Manchester United Bevor Lukaku bei Inter und Chelsea seinen Ruf als einer der am schwierigsten zu managenden Spieler festigte, verpasste er bei Manchester United die "Chance seines Lebens", wie er es nannte. Er unterschrieb einen Fünfjahresvertrag im Old Trafford, als er im Juli 2017 für 98 Millionen Euro von Everton gekommen war, blieb aber nur zwei Spielzeiten lang dort. Lukaku hatte einen guten Start und erzielte in seiner ersten Saison wettbewerbsübergreifend 27 Tore, doch 2018/19 verlor er erst seine Form und dann seinen Platz in der Mannschaft, nachdem Ole Gunnar Solskjaer José Mourinho als Trainer abgelöst hatte. United nutzte die Chance, Lukaku zu verkaufen, als Inter anklopfte, und Vereinslegende Gary Neville gehörte zu denjenigen, die froh waren, ihn loszuwerden. "Er hat zugegeben, dass er übergewichtig ist! Er wiegt über 100 Kilo! Und das ist ein Spieler von Manchester United!" schrieb Neville auf Twitter. "Er wird Tore schießen und bei Inter Mailand gut performen, aber diese Unprofessionalität ist übel." In einem weiteren Tweet fügte er hinzu: "Ich bin froh, dass er weg ist. Ich werde nicht wieder froh werden, bis jeder einzelne von denen, die denken, dass sie besser und größer als der Verein sind, weg sind!" Lukaku reagierte wütend auf Nevilles Kommentare, aber der hatte nichts gesagt, was nicht der Wahrheit entsprach. Der Ex-Everton-Star warf das Handtuch, als es nicht so lief, wie er es sich vorgestellt hatte, die Tore ausblieben und er von den Fans für seine schlechten Ballannahmen und seine mangelnde Arbeitsmoral verspottet wurde. "Ich kann natürlich sagen, dass mir jetzt ein Stürmer fehlt, aber das war nun mal die Entscheidung, die ich getroffen habe. Und ich habe sie gerne getroffen", sagte Solskjaer nach Lukakus Abgang. Inter und Chelsea hätten die vielen Warnzeichen aus Manchester eigentlich erkennen müssen. Romelu Lukaku: Leistungsdaten für alle seine Vereine Verein Saisons Einsätze Tore Vorlagen RSC Anderlecht 2009 - 2011 98 41 18 FC Chelsea 2011/2012, 2013 und 2022 /2023 59 15 3 West Brom 2013/2014 38 17 7 FC Everton 2014 - 2017 166 87 29 Manchester United 2017 - 2019 96 42 13 Inter Mailand 2019 - 2021 und 2022/2023 132 78 23