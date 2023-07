Newcastle United bietet offenbar Monstersumme für Napolis Khvicha Kvaratskhelia

Newcastle United zeigt sich weiter aggressiv auf dem Transfermarkt und soll nun eine astronomische Summe für einen Napoli-Spieler geboten haben.

Newcastle United ist weiter auf der Suche nach Verstärkungen und hat seine Fühler offenbar nach Neapel ausgestreckt. Laut einem Berichts des saudischen Portals WinWinAllSports sollen die Magpies den georgischen Flügelspieler Khvicha Kvaratskhelia (22) im Blick haben. Es ist die Rede von einem Angebot in Höhe von 95 Millionen Euro.

Erst vor wenigen Tagen hat Newcastle schon einmal in der Serie A gewildert und sich die Dienste von Mittelfeldspieler Sandro Tonali von Milan für 64 Millionen Euro gesichert.

Nun soll es der Georgier sein, der erst im Vorjahr für 11,5 Millionen Euro zu Napoli gewechselt war. Newcastle ist seit einiger Zeit in saudischer Hand und hat damit enorme finanzielle Möglichkeiten.

Der Corriere dello Sport nahm den Bericht auf und meldete, dass Napolis Präsident Aurelio de Laurentiis auf das Angebot noch nicht reagiert habe. Jedoch sei dieser ohnehin nicht bereit, Kvaratskhelia abzugeben, schließlich läuft dessen Kontrakt noch bis 2027.

Kvaratskhelia absolvierte bislang 34 Spiele in der Serie A und erzielte zwölf Tore, legte darüber hinaus noch 13 weitere auf. In der Champions League kam er auf zwei Tore und vier Assists in neun Spielen.