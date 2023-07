Alexis Sánchez, Ángel Di María und Co.: Manchester Uniteds größte Transfer-Flops der Glazer-Ära

Manchester United hat unter seinem aktuellen US-Besitzer fürchterliche Käufe getätigt - doch welcher entpuppte sich als der größte Albtraum?

United war 2005 schuldenfrei, als die Glazers nur 346 Millionen Euro ihres eigenen Geldes in den insgesamt rund 900-Millionen-Euro-Deal investierten - der Rest der Summe wurde dem Verein geliehen. Den Glazers wird vorgeworfen, die Red Devils als Cash Cow zu benutzen, um ihr Geschäftsimperium in den Vereinigten Staaten zu finanzieren. Der Co-Vorsitzende Joel Glazer überwacht die geschäftlichen Angelegenheiten von United von seinem Büro in Washington aus - und nicht vor Ort in Manchester. Selbst Spiele besuchten sie während der langen Zeit nicht und trieben die Pläne für eine Renovierung des Old Trafford zu keiner Zeit voran - das machte sie nur noch unbeliebter bei den Fans.

Der ehemalige Trainer der Red Devils, Mick Clegg, verriet später den Hauptgrund für Andersons Misserfolg in Manchester: "Anderson hatte es drauf, ein unglaublicher Spieler zu sein", sagte Clegg The Athletic . "Er hätte einen klaren Kopf gebraucht. Er hat sich nicht fit gehalten und wollte nicht an sich arbeiten. Deshalb ist es schwer, Mitleid mit ihm zu haben. Er war ein Partylöwe."

Dann wurde er in einem Tauschgeschäft mit Alexis Sánchez an den FC Arsenal weitergegeben. Der Chilene findet sich ebenfalls unter den schlechtesten United-Transfers der Glazer-Ära wieder.

Aber er hatte auch den Ruf, seine Leistung in den wichtigsten Spielen nicht abrufen zu können und verlor so schließlich die Gunst von Trainer José Mourinho.

Mkhitaryan wurde im Juli 2016 für 42 Millionen Euro von Borussia Dortmund geholt und hatte während seines zweijährigen Aufenthalts bei United durchaus seine Momente. Der armenische Nationalspieler erzielte in seiner ersten Saison in der Europa League sechs Tore, darunter eines im Finale. In der Premier League traf er gegen Sunderland mit einem legendären Scorpion-Kick.

United gab 25 Millionen Euro aus, um Hargreaves 2007 vom FC Bayern München zu verpflichten, obwohl er den Großteil seiner letzten Saison in der Allianz Arena nach einem Beinbruch ausgefallen war. Doch das Wagnis zahlte sich zunächst aus, unter anderem im gewonnenen Champions-League-Finale gegen Chelsea glänzte der in Kanada geborene Engländer.

Offensivspieler Obertan traf während seines zweijährigen Aufenthalts in Manchester in 28 Spielen nur einmal. 2011 zog es ihn weiter zu Newcastle.

Nach drei Jahren in Bordeaux erhielt Obertan die Chance seines Lebens, als United ihn im Juli 2009 für eine Ablösesumme in Höhe von vier Millionen Euro ins Old Trafford holte. Niemand war von diesem Wechsel mehr überrascht als der ehemalige United-Verteidiger Laurent Blanc, der zu diesem Zeitpunkt Trainer der Girondins war.

Der damalige Trainer Louis van Gaal behauptete einst, der Torhüter habe sich geweigert, in einem Spiel für die Reserve aufzulaufen. Valdés wurde folglich vom Mannschaftsfoto gestrichen und sein Spind in der Umkleidekabine wurde ihm weggenommen.

Beim FC Barcelona erhielt die Vereinslegende 2014 keinen neuen Vertrag mehr. Ohnehin hatte er mit einer Knieverletzung zu kämpfen, die einen Wechsel zur AS Monaco zunichte machte. Im Januar 2015 zog es ihn dann also zu Man United. Dort bestritt er nur zwei Spiele, bevor er zu Standard Lüttich und später zu Middlesbrough ging.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass dieser Transfer in jeder Hinsicht eine Katastrophe war. Denn der in Lissabon geborene Nationalspieler der Kap Verden hatte nur das Niveau, um bei spanischen Abstiegskandidaten zu spielen: wie zuletzt bei Eibar, Rayo Vallecano und Real Saragossa.

In seiner ersten Saison kam der Flügelspieler nur in sieben Spielen zum Einsatz, bevor er an Besiktas, Rio Ave und Pacos de Ferreira ausgeliehen wurde und er schließlich 2014 fest zu Benfica wechselte.

Doch in Manchester gelangen ihm nur vier Tore in 29 Spielen. Auch direkt im Anschluss beim FC Chelsea, die sieben Millionen Euro zahlten, zeigte er keine guten Leistungen. Zurück in der Ligue 1 traf Falcao dann wieder wie gewohnt für Monaco.

Der Kolumbianer galt immer noch als einer der besten Stürmer Europas, gerade nach seinen furiosen Saisons bei Atlético Madrid (24 und 28 LaLiaga-Tore in seinen beiden Spielzeiten) und beim FC Porto (17 Tore in 14 Europa-League-Spielen in 2010/11).

Mourinho gab später seine Einschätzung preis, warum Depay in Manchester keinen Erfolg hatte: "Ich habe gelesen, dass Wayne Rooney sagte, dass Memphis zu einem Fußballspiel mit Kindern in seinem Rolls Royce vorfuhr und einen Cowboy-Hut trug", sagte der Portugiese talkSport . "Letztlich verlor er den Bezug zur Realität und wurde etwas kindisch."

Er verließ das Old Trafford jedoch 2012, um sich Juventus anzuschließen, nachdem er einen neuen Vertrag abgelehnt hatte, den laut Mino Raiola "nicht einmal mein Hund unterschreiben würde". In der Serie A wurde Pogba dann zu einem der besten Mittelfeldspieler der Welt.

© getty

1. Alexis Sánchez

Die Red Devils kramten einen Flügel heraus, auf dem Sánchez in einem lustigen Ankündigungsvideo "Glory, Glory Man United" spielte.

Der Chilene war bei Arsenal einer der besten Spieler der Welt gewesen. Bei Manchester war für ihn wie für jeden in diesem Ranking dann jedoch alles anders. Liegt das vielleicht am Verein und viel weniger an den Spielern? Sánchez jedenfalls traute sich weniger in die Dribblings, schoss seltener aus der Distanz und war nicht im Ansatz so gefährlich wie in Nordlondon und einst beim FC Barcelona. In seiner Zeit bei United erzielte er nur drei Tore.

"Ich denke, dass es in jedem Job nicht so einfach ist, Leistung zu bringen, wenn man nicht glücklich ist", sagte Mourinho The Telegraph, nachdem er United 2019 verlassen hatte. "Ich hatte immer das Gefühl, dass Sánchez ein trauriger Mann ist."

In der Zwischenzeit sagte Arsène Wenger, Sanchez' ehemaliger Trainer bei Arsenal, über seine schwache Form: "Ich glaube, er hat das Selbstvertrauen verloren. Die Stärke von Alexis Sánchez ist es, Initiative zu zeigen, zu dribbeln, zu attackieren. Diese Spieler sind am verwundbarsten, wenn sie kein Selbstvertrauen mehr haben, weil ihr Spiel darauf beruht, dass sie die Initiative ergreifen."

Der Chilene wurde für die Saison 2019/20 an Inter ausgeliehen, bevor er sich den Nerazzurri fest anschloss. United musste dadurch seinen desaströsesten Deal der Glazer-Ära hinnehmen.

Dieser zeigt: Bei Manchester United wird fast kein Spieler wirklich glücklich - und ja, das liegt vielmehr am Verein und den Erwartungen als an den Spielern selbst.