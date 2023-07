FC Chelsea verpflichtet Talent Ishé Samuels-Smith vom FC Everton

Der FC Chelsea hat das nächste Talent verpflichtet. Wie die Blues offiziell verkündeten, wird Ishé Samuels-Smith zukünftig in London unter Vertrag stehen. Der 17-Jährige kommt vom FC Everton.

"Es war ein Schock für mich, weil alles so schnell ging, aber ich bin wirklich froh, hier zu sein", erklärte der Linksverteidiger in der Pressemitteilung des FC Chelsea: "Es wird eine gute Erfahrung sein, zu einem so großen Verein zu kommen. Es wird eine neue Herausforderung sein, denn hier gibt es Spitzenspieler. Ich muss mich also schnell anpassen und die verschiedenen Stufen durchlaufen."

Dem Vernehmen nach zahlt Chelsea 4,7 Millionen Euro für die Dienste des englischen U17-Nationalspielers. Was mit Samuels-Smith geplant ist, haben die Blues noch nicht erklärt. Bei Everton trainierte er bereits mit den Profis und schaffte es hin und wieder sogar auf die Ersatzbank.