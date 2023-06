Pep Guardiola wird Manchester City nach der Saison 2024/25 offenbar verlassen. Das geht aus Berichten von ESPN und dem Guardian hervor.

Der Vertrag des spanischen Trainers bei den Skyblues läuft bis zum Ende der Saison 2024/25, laut den Berichten tendiert Guardiola nicht zu einer erneuten Verlängerung seines Arbeitspapiers. Demnach wollen die City-Verantwortlichen ihren Superstar-Trainer nach dem lange ersehnten Erfolg in der Königsklasse jedoch nicht kampflos ziehen lassen.

Dem Bericht von ESPN zu Folge könnte für Guardiola nach seinem Engagement in Manchester ein Job als Nationaltrainer in Frage kommen. Der brasilianische und US-amerikanische Verband hätten sich in der Vergangenheit schließlich schon um die Dienste des 52-Jährigen bemüht.

Guardiola startete seine Trainerkarriere beim FC Barcelona und coachte von 2008 bis 2012 die Profi-Mannschaft der Katalanen. Nach zwei Titeln in der Champions League und mehreren spanischen Meisterschaften und Pokalsiegen wurde Guardiola 2013 Nachfolger von Triple-Trainer Jupp Heynckes beim FC Bayern. Nach drei erfolgreichen Jahren auf nationaler Bühne, jedoch ohne den großen Wurf in der Königsklasse zog es Guardiola zu Manchester City, wo er seit dem Jahr 2016 Cheftrainer ist.