Manchester Citys Meisterfeier war teuer: Jack Grealishs Vater enthüllt Getränkerechnung

Manchester City hatte in den letzten Wochen jede Menge Grund zum Feiern. Vor dem Gewinn der Champions League holten die Skyblues bereits die Titel in FA Cup und Premier League. Dem Triumph im englischen Oberhaus folgte dabei laut des Vaters von Partykönig Jack Grealish eine spektakuläre Feier, bei der es feucht-fröhlich zuging.

Die Party fand im exklusiven Tunnel Club des Etihad Stadiums statt. Kevin Grealish sagte dem Mirror: "Respekt an City, sie haben das mit all den Feiern und Partys toll gemacht. Es gab da eine zum Gewinn der Premier League vor ein paar Wochen. Die Getränkerechnung kam und es waren 47.000 Pfund (umgerechnet 55.000 Euro). Ich habe die Rechnung gesehen. Und bevor jemand etwas sagt, das war nicht allein Jacks Rechnung."

Sein Sohn, der die Feierlichkeiten nach dem Triumph in der Königsklasse am Samstagabend eindrucksvoll anführte, sei an jenem Abend "tatsächlich früh" nach Hause gegangen.

Bei der Party im Tunnel Club waren auch die Angehörigen der Spieler eingeladen. Kevin Grealish sagte dazu: "All die Familien verstehen sich wirklich gut. Alf, Haalands Vater, ist ein toller Kerl. Total bodenständig. Er kam zu mir und meinte, ich solle an seiner Zigarre ziehen. Ich habe daran gezogen und mich beinahe übergeben. 28 Jahre hatte ich nicht geraucht."

Nach den ausgiebigen Feierlichkeiten stehen für Grealish junior vor der Sommerpause zunächst noch zwei Länderspiele auf dem Programm. Mit der englischen Nationalmannschaft trifft der Linksaußen im Rahmen der EM-Qualifikation dieser Tage noch auf Malta und Nordmazedonien.