Transfer offiziell! Chelsea verpflichtet Christopher Nkunku von RB Leipzig

Der FC Chelsea hat am Dienstagvormittag die Verpflichtung von Flügelstürmer Christopher Nkunku von RB Leipzig bestätigt. Der 25-jährige französische Nationalspieler hat bei den Blues einen Sechsjahresvertrag bis 2029 unterschrieben.

"Ich bin unglaublich glücklich, zu Chelsea zu wechseln", sagte Nkunku. "Ich freue mich darauf, meinen neuen Trainer und meine Mannschaftskameraden kennenzulernen und den Chelsea-Fans zu zeigen, was ich auf dem Spielfeld leisten kann."

"Nachdem ich in der Ligue 1 und in der Bundesliga gespielt habe, möchte ich nun in der Premier League spielen, einer der stärksten Ligen der Welt. Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung und werde das Chelsea-Trikot mit Stolz tragen."