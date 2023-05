Bericht: Manchester United will für Napoli-Star Min-jae Kim mehr als nötig bieten

Die Red Devils wollen in der Innenverteidigung nachlegen und haben es wohl auf einen Napoli-Leistungsträger abgesehen.

Manchester United will Abwehrspieler Min-jae Kim vom frischgebackenen Serie-A-Meister SSC Neapel verpflichten. Die Red Devils sind laut eines Berichts des Corriere dello Sport bereit, eine deutlich höhere Summe für den Innenverteidiger zu bieten, als angesichts dessen Ausstiegsklausel nötig wäre.

Kim steht bei Napoli noch bis 2025 unter Vertrag, beide Seiten haben die Option, um zwei Jahre zu verlängern. Die festgeschriebene Ablöse für den 26-Jährigen liegt für ausländische Vereine bei 45 Millionen Euro und muss zwischen dem 1. und 15. Juli gezahlt werden.

United aber möchte gemäß Corriere dello Sport 60 Millionen Euro bieten, um sicherzustellen, dass der begehrte WM-Teilnehmer auch wirklich ins Old Trafford wechselt.

Kim absolviert bei den Partenopei eine herausragende Debütsaison und weckt mit seinen Leistungen das Interesse mehrerer Spitzenklubs. Neben United werden auch Manchester City, der FC Liverpool und PSG als mögliche neue Arbeitgeber gehandelt.

Nach Engagements bei mehreren südkoreanischen Vereinen wechselte Kim 2019 von Jeonbuk Hyundai nach China zu BJ Guoan. 2021 verpflichtete ihn Fenerbahce für drei Millionen Euro Ablöse. Ein Jahr später holte ihn Napoli für rund 18 Millionen Euro in die Serie A.

In dieser Saison lief Kim für Neapel in 42 Pflichtspielen auf. Dabei gelangen ihm zwei Treffer und zwei Assists. Bei der Weltmeisterschaft in Katar absolvierte er drei Partien für Südkoreas Nationalmannschaft.