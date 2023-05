Manchester City: Erling Haaland winken wohl satte Millionen-Prämien

Erling Haaland kann mit Manchester City diese Saison noch drei große Titel gewinnen. Auch finanziell würde sich das enorm lohnen.

Manchester Citys Stürmerstar Erling Haaland winken für den möglichen Gewinn von englischer Meisterschaft, Champions League und FA Cup wohl jeweils satte Prämien.

Einem Bericht der Sun zufolge würde City dem 22-Jährigen bei Triumphen in Premier League und Champions League jeweils umgerechnet rund 1,13 Millionen Euro auszahlen.

Weitere 395.000 Euro sollen beim Gewinn des FA Cups hinzukommen. Und die gleiche Summe würde der frühere Dortmunder wohl einstreichen, sollte er Torschützenkönig der Premier League werden. In diesem Ranking liegt Haaland mit aktuell 35 Treffern und damit neun Toren mehr als Verfolger Harry Kane bereits so gut wie uneinholbar vorne.

Sollten Haaland und City tatsächlich alle Titel gewinnen, darf sich der Norweger am Saisonende also offenbar über mehr als drei Millionen Euro an Prämien freuen - und dabei sind die Boni für weitere mögliche Auszeichnungen (z.B. PFA Player of the Year) noch nicht mit eingerechnet.

Auf dem Weg zum Champions-League-Titel steht für Haaland und City am Dienstag das Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid an. In der Premier League sind die Skyblues derzeit mit einem Punkt Vorsprung auf Arsenal Tabellenführer und haben zudem noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Im FA Cup indes steigt am 3. Juni das Finale gegen Stadtrivale United.