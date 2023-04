Manchester City vs. FC Bayern: Erling Haaland ist einsatzbereit

Manchester City kann mit Blick auf das Champions-League-Duell gegen Bayern München am kommenden Dienstag (21.00 Uhr) wieder mit Torjäger Erling Haaland planen.

Teammanager Pep Guardiola bestätigte am Freitag, dass der Ex-Dortmunder am Samstag (18.30 Uhr) beim Tabellenletzten FC Southampton nach Verletzungspause wieder zur Verfügung steht.

Zuletzt hatte der Angreifer der norwegischen Nationalmannschaft in den Länderspielen und am vergangenen Wochenende ManCity in der Premier League gegen den FC Liverpool wegen einer Leistenverletzung nicht zur Verfügung gestanden.