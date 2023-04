Premier League: Leicester City entlässt Trainer Brendan Rodgers

Premier-League-Klub Leicester City hat sich von Trainer Brendan Rodgers getrennt. Die Foxes hatten in ihren vergangenen sechs Ligaspielen nur einen Punkt geholt und waren im FA-Cup an Zweitligist Blackburn gescheitert. Dem Meister von 2016 droht der Abstieg.

Lange hatte es Leicester noch mit dem Nordiren versucht, obwohl die gesamte Saison bereits schlecht verläuft. Seit Saisonbeginn steckte das von Rodgers trainierte Team im unteren Bereich der Tabelle fest.

Nach der 1:2-Niederlage beim ebenfalls abstiegsbedrohten Crystal Palace (30 Punkte, Platz 12) entschieden sich die Foxes dann letztlich doch für die Trennung. Palace war dieser wichtige Sieg direkt nach einem Trainerwechsel gelungen: im ersten Spiel nach dem Comeback von Trainer Roy Hodgson.

Rodgers hatte die Mannschaft seit dem 27. Februar 2019 trainiert, sein Vertrag wäre noch bis 2025 gelaufen.

Leicester Citys Eigentümer: "Waren von Kontinuität und Stabilität überzeugt"

Leicester Citys thailändischer Boss Aiyawatt Srivaddhanaprabha erklärt in einem Vereinsstatement, warum man so lange gewartet hatte, wenngleich die ganze Spielzeit schlecht verlief: "Wir waren davon überzeugt, dass Kontinuität und Stabilität der Schlüssel zu einer Kurskorrektur sein würden, insbesondere angesichts unserer früheren Erfolge unter Brendans Leitung. Bedauerlicherweise ist die gewünschte Verbesserung nicht eingetreten, so dass sich der Vorstand bei noch zehn ausstehenden Saisonspielen gezwungen sieht, alternative Maßnahmen zu ergreifen, um unseren Status in der Premier League zu sichern." In den Spielen sollten alle im Vereinsumfeld für den Klassenerhalt kämpfen.

Die Premier League Tabelle: Leicester City am Abgrund