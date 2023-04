Premier League: Pascal Groß und Deniz Undav mit Doppelpacks bei Kantersieg von Brighton & Hove Albion

Brighton & Hove Albion hat am 34. Spieltag der Premier League am Samstag die Wolverhampton Wanderers mit 6:0 (4:0) aus dem Stadion geschossen. Dabei erzielten mit Pascal Groß und Deniz Undav gleich zwei Deutsche jeweils einen Doppelpack.

Undav erzielte in der 6. Minute nach einer Hackenvorlage von Danny Welbeck das 1:0 und in der 66. Minuten per tollem Heber das 2:0. Groß vollendete in der 13. Minute einen Konter zum 2:0 und traf in der 26. Minute traumhaft per Volley zum 3:0. Mit Danny Welbeck (39./48) traf auch noch ein dritter Spieler für die Seagulls doppelt.

Für den gebürtigen Mannheimer Groß, der 2017 vom FC Ingolstadt nach Südengland gewechselt war und dort bis 2025 unter Vertrag steht, war es bereits der neunte Treffer im 38. Pflichtspiel in dieser Saison. Außerdem bereitete der 32-Jährige acht Tore vor.

Der frühere Meppener Undav, der 2022 über den belgischen Klub Royale Union Saint-Gilloise den Weg auf die Insel fand, steht sogar noch bis 2026 unter Vertrag. Für den 26-jährigen Stürmer waren es die Pflichtspieltore vier und fünf bei einer Vorlage.

Brighton & Hove Albion spielt eine starke Saison. Die Mannschaft des italienischen Trainers Roberto De Zerbi belegt mit einem Zähler Rückstand auf den FC Liverpool Rang acht und darf damit sogar von der Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb träumen.