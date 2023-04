Manchester City vs. Arsenal, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in der Premier League, der FC Arsenal empfängt im Kampf um die Tabellenführung heute Manchester City! Alle Infos zur Partie und ihrer Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier!

Am 33. Spieltag geht es in der Premier League richtig zur Sache, der Tabellenzweite Manchester City trifft zuhause auf den Tabellenersten FC Arsenal. Gespielt wird im Etihad Stadium in Manchester, Anstoß ist um 21 Uhr.

Das letzte Spiel der Citizens in der Liga liegt bereits anderthalb Wochen zurück. Die für vergangenen Sonntag angesetzte Partie gegen Brighton & Hove Albion wurde abgesagt, weil das Team von Pep Guardiola am Vortag im FA Cup gegen Sheffield United (3:0) ranmusste. Zuvor reichte in der Champions League gegen den FC Bayern ein 1:1 für den Einzug ins Halbfinale.

Die Gunners hingegen kamen am Wochenende auch in der Premier League zum Zuge, gegen den FC Southampton patzten sie allerdings erneut. Bukayo Saka konnte mit seinem 3:3-Ausgleichstreffer in der 90. Minute immerhin noch einen Punkt retten. Auch die beiden Ligaspiele davor konnte Arsenal nicht gewinnen.

Aber wo gibt's das Duell zwischen City und Arsenal im TV, Livestream und Liveticker? Das erfahrt Ihr in diesem Artikel!

Manchester City vs. Arsenal, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Die Premier League wird in dieser Saison exklusiv von Sky übertragen, auch den heutigen Kracher könnt Ihr also nur beim Pay-TV-Sender live und in Farbe verfolgen. Ab 20 Uhr findet Ihr bei Sky Sport Top Event, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD die Vorberichte, Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert das Geschehen auf dem Feld.

Parallel könnt Ihr das Programm auch im Livestream verfolgen. Zwei Möglichkeiten stehen Euch dafür offen: SkyGo und WOW. Beide sind kostenpflichtig.

Manchester City vs. Arsenal, Übertragung: Premier League heute live im Liveticker

Auch SPOX ist beim Spitzenspiel live mit dabei, mit unserem Liveticker müsst Ihr keine Minute verpassen.

Hier geht's zum Liveticker des Spiels zwischen Manchester City und dem FC Arsenal.

© getty Das Hinspiel gewann City 3:1.

Premier League, Manchester City vs. Arsenal, Übertragung: Wichtigste Infos

Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 33. Spieltag

33. Spieltag Datum: Mittwoch, 26. April

Mittwoch, 26. April Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Spielort: Etihad Stadium, Manchester

Etihad Stadium, Manchester TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Premier League, 33. Spieltag: Die aktuelle Tabelle

Premier League: Die Tabelle am 33. Spieltag