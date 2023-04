FC Liverpool vs. Arsenal, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Den 30. Premier-League-Spieltag beschließt am heutigen Tag die Partie zwischen dem FC Liverpool und Arsenal. Alle Informationen zu der Übertragung des Spitzenspiels und wo Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der FC Liverpool und Arsenal bestreiten am heutigen Sonntag, den 09. April, das Topspiel am 30. Spieltag der Premier League. Um 17.30 Uhr empfängt das Team von Jürgen Klopp den Spitzenreiter Arsenal im Anfield Stadium in Liverpool.

Die heutigen Gäste aus London führen die Liga weiterhin souverän mit 72 Zählern an. Das Team von Mikel Arteta spielt eine hervorragende Saison, in den vergangenen sieben Ligaspielen verließ Arsenal den Platz jeweils als Sieger. Zuletzt besiegte Arsenal Crystal Palace und Leeds United mit 4:1. Und auch das Hinspiel gegen den FC Liverpool entschieden die Gunners für sich. In einer ereignisreichen Partie gewann Arsenal gegen den FC Liverpool mit 3:2.

Die Niederlage gegen den Arsenal war für den FC Liverpool in dieser Saison eine von zahlreichen Pleiten. Neunmal verlor das Team von Jürgen Klopp schon in dieser Saison. Mit 43 Punkten liegt der heutige Gastgeber nur im oberen Mittelfeld der Tabelle und damit weit hinter den eigenen Erwartungen und den Europapokalplätzen zurück. Der FC Liverpool holte zuletzt ein schmeichelhaftes Unentschieden gegen den FC Chelsea, die beiden vorherigen Ligapartien gegen den AFC Bournemouth und Manchester City verloren die Reds. Mit einer Niederlage am heutigen Tag rücken die Europapokalplätze für den FC Liverpool in noch weitere Ferne.

© getty Arsenal liegt aktuell mit 72 Zählern an der Tabellenspitze der Premier League.

FC Liverpool vs. Arsenal, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem FC Liverpool und Arsenal zeigt Sky am heutigen Tag exklusiv im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender besitzt in dieser Saison nämlich die TV-Rechte an der Premier League.

Sky startet heute mit den Vorberichten zum Spiel um 17.00 Uhr. Ab 17.30 Uhr seht Ihr das Spitzenspiel in der Premier League live und in voller Länge auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD. Für den Kommentar der Partie ist Florian Schmidt-Sommerfeld zuständig.

Alternativ überträgt Sky das Duell zwischen dem FC Liverpool und Arsenal im kostenpflichtigen Livestream. Die Begegnung seht Ihr im Livestream mit dem Angebot von WOW oder in der Sky-Go-App.

© getty Im Hinspiel bezwang Arsenal den FC Liverpool mit 3:2.

FC Liverpool vs. Arsenal, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

SPOX verfolgt heute für Euch das Spitzenspiel zwischen dem FC Liverpool und Arsenal in einem ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr keine Szene des Begegnung verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

