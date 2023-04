FC Liverpool: Gerücht um ein Interesse an Jesper Lindström von Eintracht Frankfurt

Jesper Lindström weckt auf der Insel Begehrlichkeiten. Die Eintracht soll im Sommer verhandlungsbereit sein und wittert eine hohe Ablöse.

Eintracht Frankfurt ist bereit, Angreifer Jesper Lindström im Sommer zu verkaufen. Das berichtet Sky. Demnach erhoffen sich die Hessen eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro für den Dänen, dessen Vertrag noch bis 2026 läuft. Als realistischer wird allerdings eine Ablöse zwischen 35 und 40 Millionen Euro genannt.

Lindström gehört zu den wertvollsten Spielern bei der SGE. Wechselgerüchte um den 23-Jährigen kursieren seit Monaten immer mal wieder. Während er zunächst bei Borussia Dortmund und beim FC Arsenal als Neuzugang gehandelt wurde, soll laut Sky auch der FC Liverpool Interesse zeigen. Mit beiden englischen Spitzenklubs habe es demnach Kontakt gegeben. Liverpools Trainer Jürgen Klopp hatte eine Transferoffensive bei den Engländern für den Sommer als "unausweichlich" bezeichnet.

Bei der Eintracht rüstet man sich schon für einen Lindström-Abgang und steht laut übereinstimmender Medienberichte vor einem Transfer von Omar Marmoush: Der 24-Jährige soll ablösefrei vom VfL Wolfsburg kommen.

Eintracht Frankfurt: Lindstöm kam einst für sieben Millionen

Lindström spielte in der Jugend für Taastrup, Fodbold und Vallensbæk, ehe er 2013 in die Jugend des dänischen Spitzenklubs Bröndby wechselte. Dort schaffte der offensive Mittelfeldspieler 2019 den Sprung zu den Profis und heuerte nach dem Gewinn der Meisterschaft 2021 bei den Frankfurtern an. Sie überwiesen für ihn sieben Millionen Euro nach Kopenhagen.

Lindström lief in dieser Saison in 31 Pflichtspielen für die Elf von Oliver Glasner auf. Dabei erzielte der neunmalige Nationalspieler Dänemarks neun Tore und lieferte vier Assists. 2021 gewann er mit der Eintracht die Europa League.