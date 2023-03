Premier League: FC Liverpool gegen Manchester United im Liveticker

Der FC Liverpool empfängt am Sonntag Manchester United zum ewig jungen Duell der Erzrivalen an der Anfield Road. Die Reds wollen den Anschluss an die Champions-League-Plätze wahren, die Gäste ihre kleine Chance auf die Meisterschaft. Hier könnt Ihr das Spiel ab 17.30 Uhr im Liveticker verfolgen.

FC Liverpool vs. Manchester United - 1:0 Tore: 1:0 Gakpo (43.) Aufstellung FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson - J. Henderson, Fabinho, Elliott - Salah, Gakpo, Darwin Aufstellung Manchester United: de Gea - Diogo Dalot, Varane, Li. Martinez, Shaw - Casemiro, Fred, Antony, Bruno Fernandes, Rashford - Weghorst