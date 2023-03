Die Premier League aufgeben, um Pornodarsteller zu werden - das ist die seltsame Karriereentscheidung von Damian Oliver.

Damian Oliver wurde bei Crystal Palace ausgebildet und träumte von einer Karriere in der Premier League. Doch dann entschied er sich für einen anderen Weg - und wurde Pornodarsteller.

"Es ist nicht so gut, wie die Leute denken", sagte Oliver nun im Podcast "Anything Goes" mit James English. Er bereut es also, nicht weiter auf die Karte Fußball gesetzt zu haben.

Allerdings kam während seiner Zeit im Nachwuchsleistungszentrum des Klubs aus London ein gewaltiger Knick in seine Laufbahn. Er landete im Gefängnis.

Nach seiner Entlassung konnte er nicht mehr an sein Niveau anknüpfen und beschloss, neben seinem eigentlichen Beruf als Maler Amateur-Pornodarsteller zu werden.

Irgendwann ließ er sich mit der Pornodarstellerin Sophie Anderson ein und beschloss, sich voll und ganz dem Porno-Geschäft zu widmen. Eine verwirrende Erfahrung.

"Bei meinem ersten Dreh war es erschreckend. Der Regisseur war ein großer, kahlköpfiger Ire, er war furchteinflößend. Ich musste vor ihm meinen Schwanz rausholen und anfangen zu ficken", erklärte Oliver, der dafür gerade einmal 150 Britische Pfund kassierte.

"Einige Leute haben mich dazu ermutigt, indem sie mir sagten, dass ich dafür bezahlt werde. Erst als ich selbstbewusster wurde, habe ich gemerkt, dass es etwas Ernstes ist", fügte er hinzu.

Trotzdem bereut der Spieler seine Karriereentscheidung: "Wenn ich bei Crystal Palace geblieben wäre, hätte ich viel mehr Geld verdienen können. Ich war auch ein guter Kämpfer, das hätte ich auch gut gebrauchen können. Ich war in beiden Bereichen gut, aber ich dachte, dass es gut wäre, Pornos zu machen. Aber es ist nicht so gut, wie die Leute denken".