Real Madrid vs. FC Barcelona, Übertragung: Clásico in der Copa del Rey heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spektakel in Spanien! Im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey stehen sich die zwei größten Vereine des Landes gegenüber. Real Madrid empfängt im Clásico den FC Barcelona. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Pokalspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Die Fußballwelt blickt am heutigen Donnerstag, den 2. März, nach Spanien, wo es in der Copa del Rey so richtig zur Sache geht. Denn: Mit Real Madrid und dem FC Barcelona treffen die zwei besten Vereine des Landes im Halbfinal-Hinspiel aufeinander. Absolviert werden die ersten 90 Minuten im Madrider Santiago Bernabéu.

Mit einem Blick auf die Tabelle der spanischen Primera Division könnte man meinen, Barcelona wäre heute Favorit. Der Vorsprung der Katalanen auf den Zweiten aus der Hauptstadt beträgt bereits sieben Punkte. Außerdem bezwang Barça im Januar den großen Rivalen im spanischen Supercup. Nichtsdestotrotz musste das Team von Trainer Xavi am Sonntag einen Dämpfer hinnehmen. Gegen Almería verlor man 0:1, während Real am Tag davor beim Madrider Stadtderby gegen Atletico immerhin einen Zähler mitnehmen konnte (1:1).

© getty Real Madrid und der FC Barcelona stehen sich im spanischen Pokal gegenüber.

Real Madrid vs. FC Barcelona, Übertragung: Clásico in der Copa del Rey heute live im TV und Livestream

Ihr wollt den Clásico zwischen Real Madrid und Barcelona heute live verfolgen? Gut, denn es bestehen gleich mehrere Möglichkeiten, dies zu tun.

Ein Anbieter, der für das Duell die Übertragungsrechte besitzt, ist sportdigital.de. Der Pay-TV-Sender beginnt um 20.45 Uhr mit der Vorberichterstattung, eine Viertelstunde vor Anpfiff also.

Zusätzlich dazu ist auch noch DAZN für die Übertragung zuständig. Beim "Netflix des Sports" laufen neben der Copa del Rey zahlreiche andere Fußballwettbewerbe, aber auch andere Sportarten auf der Plattform.

Zum vielfältigen Sport-Repertoire gehören unter anderem Fußballspiele der Champions League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und Primera Division dazu. Was die Sportvielfalt betrifft, stehen Übertragungen zu Handball, Darts, Tennis, US-Sport (NFL und NBA), MMA, Wrestling, Motorsport, Radsport, Wintersport und noch mehr zur Verfügung. Allerdings nur gegen ein Abonnement, das in Form von drei verschiedenen Paketen angeboten wird. Diese unterscheiden sich nicht nur in Sachen Preis, sondern auch in Bezug auf die Vielfalt der Livestreams, auf die man mit dem jeweiligen Paket Zugriff bekommt.

Real Madrid vs. FC Barcelona, Übertragung: Clásico in der Copa del Rey heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

© getty Der FC Barcelona bezwang im Finale der Supercopa den Rivalen Real Madrid mit 3:1.

Eine weitere Option, den Pokal-Clásico live zu verfolgen, bietet OneFootball an. Auch dafür muss bezahlt werden, allerdings nicht in Form eines Abonnements. Eine einmalige Zahlung genügt.

Zu guter Letzt wird das Spektakel auch bei Sport Bild und Bild+ gezeigt.

Real Madrid vs. FC Barcelona, Übertragung: Clásico in der Copa del Rey heute im Liveticker

Mithilfe von SPOX seid Ihr auch auf einer anderen Art und Weise heute mit von der Partie. Wir bieten das Halbfinal-Hinspiel im Liveticker zum Mitlesen an. So wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Rasen in Madrid geschieht - auch ohne die Bilder dazu zu sehen.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona.

Real Madrid vs. FC Barcelona, Übertragung: Clásico in der Copa del Rey heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Real Madrid vs. FC Barcelona

Real Madrid vs. FC Barcelona Wettbewerb: Copa del Rey

Copa del Rey Spielrunde: Halbfinale (Hinspiel)

Halbfinale (Hinspiel) Datum: 2. März 2023

2. März 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Santiago Bernabéu, Madrid

Santiago Bernabéu, Madrid Übertragung: DAZN, sportdigital.de, OneFootball, Bild+, Sport Bild

Liveticker: SPOX

Real Madrid vs. FC Barcelona: Die vergangenen fünf Pflichtspiele