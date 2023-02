Manchester City: Jamie Carragher übt Kritik an Transfer von Erling Haaland

Der ehemalige Premier-League-Verteidiger Jamie Carragher hat Kritik am Transfer von Erling Haaland zu Manchester City geübt.

"Er hat sich womöglich wirklich den falschen Klub ausgesucht, um tatsächlich das Beste aus sich rauszuholen", sagte der ehemalige Verteidiger des FC Liverpool bei Sky Sports. Manchester City sei mit dem Norweger ein "anderes Team, ein schwächeres Team".

Zwar habe Haaland in dieser Spielzeit 25 Liga-Tore in 19 Einsätzen geschossen, insgesamt mache City aber einen schwächeren Eindruck als in den Jahren zuvor. "ManCity hat als Team genauso viele Tore geschossen, aber sie kassieren mehr und es ist deutlich einfacher, gegen sie zu kontern."

Laut Carragher habe dies primär mit den höheren Anforderungen der Premier League zu tun. Im Gegensatz zu Englands höchster Spielklasse sei die Bundesliga, aus der Haaland zu den Skyblues wechselte, eine "Konter-Liga, in der es von einem Ende ans andere geht. Dort siehts du seinen atemberaubenden Speed."

Haaland wechselte im vergangenen Sommer für 60 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Manchester City. Dort schoss er in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 31 Tore in 27 Spielen. Drei weitere Treffer bereitete er außerdem vor.