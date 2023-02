Merseyside-Derby in der Premier League: Der FC Liverpool und der FC Everton treffen am heutigen Montag aufeinander. Wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier von SPOX.

Flutlichtspiel im Anfield Stadium. Fußballherz, was willst du mehr! Um 21 Uhr treffen die Reds vom FC Liverpool auf die Nachbarn vom FC Everton. Nur eine Meile trennt die beiden Stadien und in England wird dieses Derby auch liebevoll "Friendly Derby" genannt.

Warum? Weil sich die beiden Klubs die Stadt Liverpool nicht nach Bezirken oder sonstigen Kategorien aufteilen, sondern innerhalb von vielen Familien Anhänger beider Vereine rekrutieren. Somit ist es für die gesamte Stadt und besonders die vielen fußballverrückten Familien eine ganz besondere Partie.

Der FC Liverpool konnte von den letzten drei Partien keine gewinnen. Jürgen Klopp befindet sich in einer seiner ersten wirklichen Krisen bei den Reds. Der FC Liverpool will mit einem Sieg gegen den Stadtrivalen ein Zeichen setzen und so eine Trendwende einleiten.

Ähnlich prekär sieht die Lage des FC Everton aus. Auf Platz 18 befinden sich die Toffees mitten im Abstiegskampf. Zuletzt musste Frank Lampard seinen Hut ziehen und den Trainerposten für Sean Dyche räumen. Beim Debüt des neuen Trainers bezwangen sie den Spitzenreiter FC Arsenal. Kommt nun der nächste Top-Klub unter die Räder?

Alle Infos zur Übertragung der Partie Liverpool vs. Everton in der Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr jetzt!

Liverpool vs. Everton, Übertragung heute live: Premier League im TV, Livestream und Liveticker

Im Free-TV könnt Ihr wie immer das Spiel nicht verfolgen. Für die Premier League benötigt Ihr einen Zugang zu Sky. Der Pay-TV-Anbieter zeigt das Spiel Liverpool vs. Everton ab 20.30 Uhr und beginnt mit ausführlichen Vorberichten.

Auch im Bereich des Livestreams besitzt Sky exklusive Rechte. Nur über einen gültigen Zugang zu Sky Go oder zur neuen Streamingplattform WOW ist es Euch möglich, die Partie live und in voller Länge zu verfolgen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zu WOW und könnt Euch das Angebot ansehen.

Damit Ihr auch ohne Sky-Zugang das Merseyside-Derby zwischen dem FC Liverpool und dem FC Everton verfolgen könnt, bietet Euch SPOX einen umfassenden Liveticker an.

Begegnung : FC Liverpool vs. FC Everton

: FC Liverpool vs. FC Everton Wettbewerb : Premier League

: Premier League Ort : Anfield Stadium, Liverpool

: Anfield Stadium, Liverpool Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr TV : Sky

: Livestream : Sky Go, WOW

: Liveticker: SPOX

Premier League: Aktuelle Tabelle