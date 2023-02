FC Liverpool: Dietmar Hamann kritisiert Jürgen Klopp scharf für abfällige Antwort auf Journalistenfrage

Nachdem sich Jürgen Klopp mal wieder mit einem Journalisten angelegt hatte, erntete er nun harte Kritik von Ex-Liverpool-Spieler Dietmar Hamann, der den Ruf seines Vereins gefährdet sieht.

Nach der jüngsten 0:3-Niederlage der Reds gegen die Wolverhampton Wanderers wurde Klopp vom Journalisten James Pearce von The Athletic auf mögliche Mentalitätsprobleme nach zwei Gegentoren in zwölf Minuten angesprochen. Klopps Antwort war direkt: "Es ist sehr schwierig, mit dir zu sprechen, wenn ich zu 100 Prozent ehrlich bin. Das mache ich lieber nicht. Du weißt, warum. Für all die Dinge, die du geschrieben hast. Wenn also jemand anderes diese Frage stellen möchte, werde ich antworten."

Eine Antwort, die Ex-Profi Hamann, der heute als Sky-Experte arbeitet, übel aufstieß. Im Gespräch mit talkSPORT sagte der 49-Jährige: "Ich fand es sehr seltsam und kleinlich und er muss erkennen, dass James Pearce und seine Familie seit diesem Vorfall mit Hass-Nachrichten bombardiert werden, weil Klopp eine Frage nicht beantwortet hat."

Hamann fuhr fort: "Es war absolut richtig, ihm die Frage zu stellen und ich denke, das Mindeste, was James verdient, ist eine Entschuldigung. Liverpool ist ein Verein, der auf Respekt basiert, und ich denke, jemand muss Klopp sagen: 'Das ist der Liverpool Football Club und du kannst das nicht tun.'"

"Wir haben Kampagnen gegen Mobbing und man darf den Liverpool-Trainer sich nicht so verhalten lassen. Ich habe das Gefühl, dass niemand im Verein die Eier hat, um es ihm zu sagen. So, wie die Dinge im Moment laufen, hilft es ihm nicht und sie helfen sicherlich nicht dem Verein, der über allem steht", ergänzte Hamann.

Es war nicht das erste Mal, dass Klopp sich mit einem Journalisten anlegte. Allerdings hat er derzeit größere Sorgen, Liverpool belegt aktuell nur Rang 10 der Premier League mit elf Punkten Rückstand auf Rang 4, der für die Champions-League-Teilnahme berechtigt.