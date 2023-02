Kevin De Bruyne reagiert mit Instagram-Post auf Bierbecher-Würfe der Arsenal-Fans

Beim 3:1-Erfolg von Manchester City im Premier-League-Spitzenspiel gegen den FC Arsenal am Mittwochabend hatte City-Torschütze Kevin De Bruyne Ärger mit den Fans der Gunners. Auf die in seine Richtung geworfenen Bierbecher reagierte der Belgier prompt mit einem Instagram-Post - und hatte so die Lacher auf seiner Seite.

Die Arsenal-Fans hatten gleich doppelten Grund, um auf De Bruyne nicht gut zu sprechen zu sein. Erst sorgte der 31-Jährige mit einem tollen Weitschusstor für die 1:0-Führung der Gäste, nachdem er einen zu kurz geratenen Rückpass von Takehiro Tomiyasu abgefangen hatte.

In der Anfangsphase der zweiten Hälfte legte er sich außerdem mit Arsenal-Trainer Mikel Arteta an. Nachdem jener einen Ball wegspielte, um einen schnellen Einwurf De Bruynes zu verhindern, stieß der Arteta mit beiden Händen weg, holte sich den Ball und streckte dem Spanier auf dem Weg zurück zur Seitenlinie auch noch warnend den Zeigefinger entgegen - was natürlich mit Buhrufen quittiert wurde.

Als De Bruyne in der 87. Minute ausgewechselt wurde - zuvor hatte er auch noch das 3:1 von Erling Haaland vorbereitet, flogen ihm auf dem Weg um die Eckfahne herum zur Bank auch noch mehrere Bierbecher entgegen, mindestens einer verfehlte ihn nur knapp. KDB ließ sich davon aber nicht beeinflussen und ging sichtlich gut gelaunt weiter.

Rund eine Stunde nach Abpfiff reagierte De Bruyne dann in seiner Instagram-Story auf die Bierbecher-Würfe - und wie: Zuerst postete er ein Foto von sich selbst mit der Überschrift "Hat jemand ein Bier?", nur um dann ein Foto hinterherzuschieben, das den Becher zeigt, wie er an seinem Kopf vorbeisegelt. "Danke!" schrieb er darüber.

Nach dem Sieg hatte City gut lachen: Durch den Dreier ist der Titelverteidiger an der Tabellenspitze vorbeigezogen und liegt nun aufgrund der besseren Tordifferenz vor Arsenal. Die Gunners haben allerdings noch ein Spiel weniger absolviert.

