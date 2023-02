Arsenal vs. Manchester City, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Premier League kommt es heute zum Showdown zwischen den aktuell besten beiden Vereinen des Landes. Tabellenführer Arsenal misst sich mit Manchester City. Wie Ihr das Spektakel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, zeigt Euch SPOX in diesem Artikel.

Das lang ersehnte Spitzenspiel in der Premier League zwischen Tabellenführer FC Arsenal und Verfolger Nummer eins Manchester City findet am heutigen Mittwoch, den 15. Februar, statt - um 20.30 Uhr im Londoner Emirates Stadium.

Obwohl die Rückrunde bereits mehrere Wochen alt ist, treffen Arsenal und City heute zum ersten Mal in dieser Premier-League-Saison aufeinander. Es handelt sich nämlich um das Nachholspiel des 12. Spieltags. Nichtsdestotrotz ist es nicht das erste Pflichtspiel, das die beiden Teams in dieser Saison bestreiten. Sie trafen bereits in der vierten Runde des FA Cups aufeinander, dabei setzten sich die Citizens mit 1:0 durch.

Arsenals Vorsprung schmilzt von Woche zu Woche, Schuld daran sind die nicht zufriedenstellenden Ergebnisse der vergangenen fünf Partien - zwei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Drei Punkte beträgt der Abstand noch, allerdings haben die Gunners auch ein Spiel weniger absolviert als der Kontrahent aus Manchester.

Arsenal vs. Manchester City, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte der Premier League besitzt in Deutschland der Pay-TV-Sender Sky. Aus diesem Grund ist Sky auch die richtige - und einzige - Adresse für all jene, die das Spitzenspiel zwischen Arsenal und ManCity live und in voller Länge verfolgen möchten.

© getty Manchester City bezwang den FC Arsenal in der vierten Runde des FA Cups.

Die Partie wird gleich bei drei Sendern übertragen: bei Sky Sport UHD, Sky Sport Premier League (HD) und Sky Sport Top Event. Um 20 Uhr geht die Vorberichterstattung los, Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert danach das Spielgeschehen live mit.

Neben der Pay-TV-Übertragung bietet Sky zudem auch einen Livestream an, den Ihr entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW freischalten könnt.

Arsenal vs. Manchester City, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Arsenal vs. ManCity wird zudem auch live getickert. Damit wurde SPOX beauftragt, das den Liveticker auf der Website anbietet.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Arsenal und Manchester City.

Arsenal vs. Manchester City, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Arsenal vs. Manchester City

FC Arsenal vs. Manchester City Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 12 (Nachholspiel)

12 (Nachholspiel) Datum: 15. Februar 2023

15. Februar 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Emirates Stadium, London

Emirates Stadium, London TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

© getty Der FC Arsenal musste zuletzt gegen Brentford Punkte liegen lassen.

Premier League: Die aktuelle Tabelle