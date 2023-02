In der Premier League kommt es heute zum Kracher zwischen dem FC Arsenal und Manchester City. Bei SPOX wird das Duell im Liveticker angeboten.

Die Fußballwelt darf sich heute auf ein Spektakel freuen. In der Premier League stehen sich mit dem FC Arsenal und Manchester City die tabellarisch besten Mannschaften des Landes gegenüber. Wer kann sich die wichtigen drei Punkte im Kampf um den Titel sichern? Bei SPOX erfahrt Ihr es.

Arsenal vs. Manchester City: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Topspiel in der Premier League! Der Tabellenerste FC Arsenal empfängt den Tabellenzweiten Manchester City. Die Gunners liegen nach 21 Spieltagen mit 51 Punkten an der Spitze, haben nach den verpatzten vergangenen zwei Partien aber etwas einbüßen müssen. So konnte sich Verfolger Nummer eins ManCity bereits auf drei Zähler herankämpfen und kann mit einem Sieg sogar vorbeiziehen. Allerdings hat Arsenal ein Spiel weniger absolviert. Die heutige Partie ist ein Nachholspiel des 12. Spieltags.

Vor Beginn: Der Anstoß im Londoner Emirates Stadium erfolgt um 20.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Premier-League-Spiel zwischen dem FC Arsenal und Manchester City.

Arsenal vs. Manchester City: Premier League heute im TV und Livestream

Sky überträgt die Begegnung sowohl im Pay-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream. Das Spektakel wird auf folgenden Sendern gezeigt: Sky Sport UHD, Sky Sport Premier League (HD) und Sky Sport Top Event. Die Vorberichte zum Duell gehen um 20 Uhr los, als Kommentator wurde Florian Schmidt-Sommerfeld eingeteilt.

Auf die Livestream-Version der Übertragung könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW zugreifen.

