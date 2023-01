Wayne Rooney: Mehr Anerkennung geht nicht! Das tat der damalige ManUnited-Star nach dem verlorenen CL-Finale 2011

Im Champions-League-Finale 2011 erlebte Rooney wahrscheinlich eine seiner bittersten Niederlagen. Dennoch hat er ein Erinnerungsstück.



Wenn Fußball-Liebhaber über Mannschaften sprechen, die sie besonders begeistert haben, nennen viele das Barcelona, das in der Zeit unter Pep Guardiola zwischen 2008 und 2012 den europäischen Fußball dominierte und prägte.

Die Katalanen waren in jenen Jahren nicht nur sehr erfolgreich, sondern spielten auch mit einem Stil, der die Zuschauer regelmäßig mit der Zunge schnalzen ließ, der das Spiel in eine neue Richtung dachte. Xavi, Andrés Iniesta, Lionel Messi und Co. spielten vorwiegend einfach, aber genial und eben so schön anzuschauen - und streuten dann auch immer wieder Aktionen ein, die vor Magie nur so strotzten.

Für die Gegner waren Spiele gegen Barça seinerzeit nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig, wie man so schön sagt. Wayne Rooney kann ein Lied davon singen, traf er doch 2009 und 2011 mit Manchester United gleich zweimal im wohl größten Spiel des Vereinsfußballs auf Guardiolas schier übermächtiges Barcelona.

Rooney über Aktion nach CL-Finale 2011: "Nur einmal in meiner Karriere ..."

Insbesondere das Endspiel 2011 ging in die Geschichte ein als eines der besten Spiele, das je ein Team auf den Rasen zauberte. Barcelona siegte am Ende zwar "nur" 3:1, United hatte aber nicht den Hauch einer Chance und lief in großen Teilen der Partie schlichtweg hinterher. Messi und Co. waren den Engländern einfach fast immer mindestens einen Schritt voraus - und hatten die Gabe, ihr schnelleres Denken auch mit den Füßen umzusetzen.

Rooney, der an jenem 28. Mai 2011 im Londoner Wembley-Stadion nach 34 Minuten zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen hatte, war nach der bitteren Niederlage natürlich untröstlich. Und dennoch initiierte der damals 25-jährige Engländer eine sehr bemerkenswerte Aktion.

"Nur einmal in meiner Karriere nahm ich den Spielball mit nach Hause, ohne ihn für das Erzielen eines Hattricks bekommen zu haben", schrieb Rooney vor einigen Wochen in der Times. Barcelona habe in jenem Endspiel "eine der besten Mannschaftsleistungen, die ich je gesehen habe", geboten, so der frühere Weltklassestürmer weiter.

Rooney verrät: "Ich bat sie, auf dem Ball zu unterschreiben"

Er war so beeindruckt, dass er sich kurz nach Schlusspfiff kurzerhand den Spielball schnappte und plötzlich nicht mehr Superstar, sondern Autogrammjäger war: "Ich suchte Lionel Messi, David Villa und Pedro - Barcelonas Torschützen. Ich bat sie, auf dem Ball zu unterschreiben, und als Schütze von Uniteds Tor, setzte ich auch meine eigene Unterschrift darauf. Der Ball liegt immer noch in meinem Haus."

Rooney erklärte auch, warum er an diesem historischen Abend Ende Mai 2011 so handelte: "Wir hatten ein Finale verloren und ich war niedergeschlagen. Aber ich hatte gleichzeitig auch das Gefühl, Teil von etwas Besonderem gewesen zu sein. Das Gefühl, den Platz gerade mit einigen der großartigsten Spieler, die jemals spielten, geteilt zu haben. Barcelona war unglaublich und Messi der Katalysator von allem."