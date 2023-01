Moisés Caicedo: Der steile Aufstieg von Brightons 115-Millionen-Euro-Mann

Moisés Caicedo hat sich zu einem der heißbegehrtesten Spieler auf dem Transfermarkt entwickelt.

Als Mannschaft mit aktuell großen Mittelfeldproblemen hätte Liverpool auf eine erneute Reise nach Brighton sicherlich gut verzichten können - die 1:2-Niederlage am Sonntag und das damit verbundene Aus in der 4. Runde des FA Cups dürften die Befürchtungen bestätigt haben.

Nachdem die Reds in Brighton schon vor zwei Wochen eine bittere Niederlage eingesteckt hatten, sprach Coach Jürgen Klopp von dem schlimmsten Spiel seiner 22-jährigen Trainerkarriere.

"Eine richtige Horrorshow", meinte Klopp, als er am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel auf das 0:3 in der Premier League zurückblickte. Seine Mannschaft hat auf diese Niederlage mit deutlich stärkeren Defensivleistungen und zwei verdienten Siegen reagiert, den Traum vom Gewinn des FA Cups muss sie nun dennoch ad acta legen.

Für eine Mannschaft, die nur wenig Selbstvertrauen hat und der es an Zusammenhalt, Struktur und Ausgeglichenheit mangelt, ist Brighton der denkbar schlechteste Gegner. Die Mannschaft von Trainer Roberto De Zerbi steht in der Tabelle vor Liverpool, ist sehr treffsicher (19 Tore in den letzten sechs Partien) und spielt durchweg mit der Art von Organisation, Ausgeglichenheit und Energie, die lange Zeit die Visitenkarte der Reds war.

© getty Moisés Caicedo im Trikot von Brighton & Hove Albion.

Moisés Caicedo bettelte bei Social Media um Freigabe

Es waren Brightons Außenverteidiger, der unterschätzte Solly March und der dynamische Kaoru Mitoma, die beim Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften Anfang des Monats für Furore sorgten, doch ein Großteil des Erfolgs von Brighton in dieser Saison ist auf die Leistungen des zentralen Mittelfeldduos zurückzuführen, in dem sich Alexis Mac Allister und Moisés Caicedo zu einem der stärksten Paare der Premier League entwickelt haben.

Mac Allister spielte natürlich eine Schlüsselrolle bei Argentiniens Erfolg bei der Weltmeisterschaft, aber es ist die Entwicklung von Caicedo, die in dieser Saison am meisten auffällt und den ecuadorianischen Nationalspieler zu einem der heißesten Transfer-Kandidaten im europäischen Fußball macht.

Chelsea hat in diesem Monat bereits ein Angebot in Höhe von rund 65 Millionen Euro für den 21-Jährigen abgegeben, während Berichten vom Freitag zufolge auch Arsenal mit einer Offerte in Höhe von 70 Millionen Euro gescheitert ist. Nach Informationen von SPOX und GOAL schlugen die Seagulls am Sonntag sogar ein 73-Millionen-Angebot plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen aus. Sollte der Transfer am Deadline Day (alle Entwicklungen im Liveticker) nicht über die Bühne gehen, soll Arsenal Jorginho vom FC Chelsea als Alternative in Betracht ziehen.

Der Wert des Spielers liegt laut Brighton eher bei umgerechnet 115 Millionen Euro - und nun wurde der Spieler von den Seagulls angewiesen, erst einmal zu Hause zu bleiben, bis die Transferphase in ein paar Tagen vorbei ist. Kein Wunder, hatte Caicedo nun auch öffentlich mit einem Statement auf Social Media versucht, seinen Wechsel zu forcieren.

Die von Brighton geforderte Ablösesumme ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass dieser Spieler weniger als sechs Millionen Euro gekostet hat, als er im Januar 2021 von Independiente del Valle kam, und dass er seitdem nur 31-mal für Brighton gespielt hat. Vor einem Jahr war er noch an den belgischen Klub Beerschot ausgeliehen, - und dem Vernehmen nach hat er dort nicht allzu viel gerissen.

Moisés Caicedo: "Er hat keine Grenzen"

In der Rückrunde der vergangenen Saison war er allerdings überragend - und seine Leistungen sorgten dafür, dass Brighton Yves Bissouma an Tottenham verkaufen konnte, in der Gewissheit, den perfekten Ersatz bereits an Bord zu haben.

Und Caicedo hat die entstandene Lücke ohne Probleme gefüllt. Er war schon am ersten Spieltag der Star, als die Seagulls ihren allerersten Sieg im Old Trafford feierten. Seitdem hat er sich von Spiel zu Spiel gesteigert, unter Trainer Graham Potter geglänzt, sich unter dessen Nachfolger De Zerbi weiter verbessert und bei der WM in Katar starke Leistungen für Ecuador gezeigt.

"Caicedo könnte meiner Meinung nach einer der besten Mittelfeldspieler in der Premier League und in Europa werden", sagte De Zerbi. "Es gibt viele Spieler, die mit dem Ball sehr gut sind, aber ohne Ball, im defensiven Bereich, nicht so gut sind. Andere sind im defensiven Bereich top, aber mit dem Ball gibt es Probleme", ergänzte er.

"Bei Caicedo sehe ich nichts, was nicht auf Top-Niveau ist. Und er ist noch sehr jung, also kann er noch lernen und sich verbessern. Er hat keine Grenzen", meinte der Brighton-Trainer.

Gustavo Alfaro, sein Ex-Coach bei Ecuador, stimmt zu: "Er ist ein Weltklassespieler", sagte er. Im Jahr 2020 vertraute Alfaro dem 18-jährigen Caicedo bei seinem Debüt in der A-Nationalmannschaft, als er Lionel Messi in einem WM-Qualifikationsspiel gegen Argentinien in die Schranken wies. Seitdem hat er sich zu einer festen Größe in der ecuadorianischen Nationalmannschaft entwickelt, für die er 28 Länderspiele absolvierte und drei Tore erzielte.

© imago images Moisés Caicedo spielt seit 2020 für Brighton & Hove Albion.

Wohin wechselt Moisés Caicedo?

Er ist ganz klar ein Spieler, der es auf das allerhöchste Niveau schaffen kann. Der FC Liverpool ist von ihm begeistert; in Anfield wurde intern schon darüber diskutiert, warum der Klub ihn nicht schon vor zwei Jahren, als er Ecuador verließ, unbedingt haben wollte. Es sieht so aus, als ob Caicedo im Sommer, wenn sein Vertrag noch zwei Jahre läuft, die Wahl zwischen mehreren Vereinen haben wird. Brighton wird dann versuchen, ihn für viel Geld zu verkaufen, wie es der Verein schon in der Vergangenheit mit Spielern wie Bissouma, Ben White, Leandro Trossard und Marc Cucurella erfolgreich gemacht hat.

Der kürzlich erfolgte Abgang von Trossard zu Arsenal sowie die verlockende Aussicht auf die Qualifikation für das internationale Geschäft bedeuten, dass man bei den Seagulls nicht bereit ist, Caicedo schon im Januar zu verkaufen, obwohl sich das ändern könnte, nachdem der Spieler seinen Wunsch, zu gehen, deutlich macht - genau wie es auch Trossard getan hatte. Caicedo hat schon in der Vergangenheit seinen "Traum" geäußert, für Manchester United zu spielen. Der verlockende Champions-League-Fußball bei Chelsea (und ein Wiedersehen mit Trainer Potter) oder die Aussicht auf eine Meister-Medaille bei Arsenal sollte bei seinem Wechselwunsch nicht unterschätzt werden.

Vorerst bleibt er jedoch im Amex an der Seite von Mac Allister und wird dort seinen unaufhaltsamen Aufstieg fortsetzen. Wäre Caicedo am Sonntag dabei gewesen, hätte Liverpool möglicherweise noch mehr Probleme bekommen als ohnehin schon.